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拍丈夫手機與疑第三者LINE對話犯法 法官：隱私權保護優於配偶權保障

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳女拍下丈夫手機內，丈夫與疑第三者的沈女LINE對話當證據，指控沈女侵害配偶權求償，沈女反控吳女涉犯妨害秘密罪。法官指出，隱私權保護優於配偶權保障，吳女不能以「蒐證」免責，判拘役40天，得易科罰金；判決出爐後，沈方提起附帶民事訴訟，也向吳女求償。

沈女提告指出，去年4月15日收到吳女對其她提起侵害配偶權民事起訴狀，看見證據附表有她和吳女的丈夫劉男LINE對話紀錄截圖，才知吳女竊錄她的對話紀錄，所以在去年9月12日控告吳女涉犯妨害秘密罪。

基隆地檢署檢察官偵查後，指吳女因發現丈夫與沈女往來密切，去年1、2月間某日起，在丈夫睡覺時，擅自打開丈夫手機內通訊軟體LINE及INSTAGRAM，再以自己的手機相機功能，拍下丈夫與沈女的對話訊息內容，認定有無故竊錄沈女非公開談話行為，依涉犯妨害秘密罪向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理時，吳女坦承有用手機翻攝丈夫手機內與沈女的對話紀錄，但辯稱丈夫有同意她看。她是為了保護自己的權益，否認妨害秘密犯行。吳女的律師辯護指出，吳女的丈夫事前有同意她查看手機，吳女並非無故閱覽。吳女是沈女破壞婚姻的被害人，她為保護權益進行蒐證，不應構成犯罪。

吳女的丈夫在地檢署和法院都明確表示，不曾同意吳女查看拍攝他的手機內對話紀錄。吳女則提出錄音及譯文，主張丈夫同意她查看手機。

法官指出，錄音檔案確認錄到劉男說「手機給你看啊」，但錄音內容並無法確認劉男同意及授權範疇，無法認定吳女所為均屬取得劉男同意，且同意查看與同意翻攝不同，錄音內容僅有「手機給你看啊」，無法合法化吳內翻攝手機內對話紀錄行為。況且縱有通訊一方同意查看，通訊他方仍有「不要讓對話外第三人接觸、持有」的直接隱私利益，認為吳女行為屬竊錄無誤。

法官說，隱私權為維護人性尊嚴不可或缺的基本權，配偶權則屬身分法益，配偶為相互獨立自主個體，不因婚姻關係而有支配他方意志或性親密關係自主決定特定權利，所以隱私權位階應優於配偶權保障。

吳女蓄意開啟丈夫手機查看通訊軟體，翻攝丈夫與沈女對話紀錄，過程中必然檢閱大量對話內容，對隱私權侵害程度甚高，相較於她要維護的配偶權，侵害法益大維護利益，難認屬法律上正當理由，不足以作為脫罪理由，認定犯行。

法官指出，吳女出於蒐證配偶外遇動機，檢視竊錄丈夫通訊軟體對話，行為可被理解，但侵害他人隱私，徒增夫妻間猜忌，對自己不利。審酌她否認犯罪，未與沈女或配偶達成和解及獲得原諒，兼衡無前科、犯罪手段平和及生活情狀，處拘役40日，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

吳女拍下丈夫手機內，丈夫與疑第三者的沈女LINE對話，遭沈女指控涉犯妨害秘密罪，基隆地院法官指吳女不能以「蒐證」免責，認定犯行並處拘役40天，得易科罰金。聯合報系資料照
吳女拍下丈夫手機內，丈夫與疑第三者的沈女LINE對話，遭沈女指控涉犯妨害秘密罪，基隆地院法官指吳女不能以「蒐證」免責，認定犯行並處拘役40天，得易科罰金。聯合報系資料照

配偶 LINE 隱私權

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