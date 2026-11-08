湖口預售屋爆延遲交屋糾紛 瓦斯管線未完成 建商判賠315萬

新竹縣湖口鄉預售屋建案傳出延遲交屋糾紛，廖姓男子2022年以1760萬元購買透天厝，建案2024年6月取得使用執照，但因瓦斯管線未完成，直到去年12月才通知交屋。廖男認為建商違約，提告求償。新竹地院審理認為，建商未完成瓦斯基本設備，先前通知不具交屋效力，判建商應賠償315萬4532元，全案可上訴。

判決指出，廖男於2022年10月13日簽約購買透天厝，總價1760萬元，建案於2024年6月16日取得使用執照。廖男主張依契約，建商應在6個月內通知交屋，逾期每日須按已繳房地價款萬分之5計算遲延利息。廖男已繳1743萬元，建商直到2025年12月8日才通知，約定12月18日交屋，遲延共357天，合計請求359萬108元。

建商則抗辯，原告未付清全部價金前，自己得行使同時履行抗辯權，因此在2025年12月8日收到完整房款前，不負遲延通知交屋責任；且原告早在2024年11月5日就已取得房屋所有權。

建商另稱，契約約定的是「通知交屋」，並非實際完成交屋，雙方應區分通知交屋、驗屋及後續瑕疵修繕程序。建商主張，2024年11月7日已通知交屋，後續驗屋發現瑕疵，應依契約約定限期修繕，不能因此認定未通知交屋。

法官認定，建商未完成天然瓦斯管線及裝表供氣，房屋尚未達交屋條件，因此2024年11月7日的通知不生效力。依契約約定，建商通知驗收前，應完成瓦斯配管至可接通狀態，屬交屋前基本設備，不能以後續修繕取代。

代銷人員作證指出，當天訊息是在談房屋過戶，並非通知交屋；建商會計也證稱，該建案有5、6戶因瓦斯管線問題未交屋。依工程公司函文，建案直到2025年8月6日才完成天然瓦斯裝表，此前住戶無法使用天然瓦斯。

法院另指出，建商2025年12月18日出具的保固書，載明保固期間自通知交屋日起算，與其主張2024年11月7日已通知交屋不符。原告雖已取得所有權，仍須由建商工務人員提供門鎖密碼才能進入，無法自由進出。

法院認定，建商未能證明曾有效通知交屋，因此以2025年12月8日寄發電子郵件為準，認定遲延357天，判建商賠償315萬4532元。