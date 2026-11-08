聽新聞
0:00 / 0:00

過失釀男童腦病變 保母判賠千萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

王姓保母托育照顧一歲兩個月大男童，她未注意男童拿玩具球塞嘴，因窒息釀腦病變，永久損傷語言能力。台中地院民事庭法官說，王女非惡意卻造成男童人生劇本改寫，判決書連寫了兩次「艱難」，直言兩者之苦均值得同情，但不能混為一談，判王女應給付男童及家長一○○七萬元。

檢警調查，王女二○二四年四月受台中市社會局家扶中心托育男童，同年七月廿二日王女背對照顧其他孩子時，未注意男童將直徑四公分的硬式塑膠球塞入嘴巴，發現時男童已窒息，緊急送醫仍因缺氧性腦病變，造成語言發展障礙，至今仍臥床。刑事部分，王女被依過失致重傷害罪判一年八月徒刑。

民事部分，中院審酌男童的母親仍在讀高中，人生才將展開，就要面對孩子永久失能，她求償一百萬元精神撫慰金適當，另連同男童勞動力減損、精神撫慰金等，判王女應給付男童、男童母親共一○○七萬元。

保母 托育 給付

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

玩球塞嘴…台中1歲男嬰意外窒息終身失能 保母疏失判賠1007萬

男童拿球塞嘴終身失能 法官判賠千萬連嘆2次「艱難」：理解保母非惡意

剴剴遭虐死...社工陳尚潔稱依指引工作 律師想「法律鑑定」保證人地位

1歲童狂吞26顆「磁吸五子棋」！急送醫照X光 驚見腹部密集白點

相關新聞

檢察官AI助理年底試辦 省時三成

法務部今年六月宣布打造法務專屬大型語言模型（ＬＬＭ），目前進入建置階段，預計本月底完成並進行使用者測試，年底由台北、新北、桃園、台中地檢署先行小規模試辦。法務部期許透過ＡＩ助理減少大量重複性工作，首波可望用於妨害名譽、公然侮辱，以及提供人頭帳戶供詐團使用之詐欺案的不起訴書。

過失釀男童腦病變 保母判賠千萬

王姓保母受托育照顧一歲兩個月大男童，她未注意男童拿玩具球塞嘴，因窒息釀腦病變，永久損傷語言能力。台中地院民事庭法官說，王女非惡意卻造成男童人生劇本改寫，判決書連寫了兩次「艱難」，直言兩者之苦均值得同情，但不能混為一談，判王女應給付男童及家長一○○七萬元。

安全優先 法務部「三層蛋糕」自建AI

ＡＩ技術快速更迭，法務部坦言，自行建置的地端ＡＩ可能沒有市面上的商用ＡＩ「聰明」，但仍堅持自己做。司法案件涉及當事人個資、案件細節甚至偵查手法，與其一味追求ＡＩ能力，更重要的是讓資料留在安全、可控的環境。

台肥告越界要求拆屋 2人判免拆

新竹何姓女子、洪姓男子位於新竹市東區的住家被台灣肥料公司指控越界占地，由於台肥計畫收回土地興建大樓，提告要求二人拆屋還地。法官認為，兩戶四層樓房屋的樓梯涉及主要結構，強拆恐危及公共安全，判決主建物免拆，但遮雨棚須拆除，兩人還須賠償共十五萬五四三四元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。