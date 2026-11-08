安全優先 法務部「三層蛋糕」自建AI

ＡＩ技術快速更迭，法務部坦言，自行建置的地端ＡＩ可能沒有市面上的商用ＡＩ「聰明」，但仍堅持自己做。司法案件涉及當事人個資、案件細節甚至偵查手法，與其一味追求ＡＩ能力，更重要的是讓資料留在安全、可控的環境。

輝達執行長黃仁勳曾以「五層蛋糕」比喻ＡＩ產業架構，法務部建置ＡＩ也有自己的「三層蛋糕」，最底層是所屬機關共用的「算力池」基礎設施，中間層是核心大腦，也就是法務專屬語言模型推論系統，最上層則依檢察、觀護、行政執行等不同業務發展應用，個別應用可視需求導入ＲＡＧ（檢索增強生成）技術，降低ＡＩ產生「幻覺」的機會。

法務部官員指語言模型並非真的理解語意，而是依據前後文，如同「文字接龍」般，推算下一個最可能出現的文字，因此可能產生看似合理、實際錯誤的答案。

法務部認為，ＡＩ技術變化快速，法務專屬大型語言模型的三年計畫，必須保有調整彈性空間。即使自行建置的ＡＩ未必比商用ＡＩ「聰明」，也較難追上市面系統的更新速度，但考量繁體中文、台灣法律邏輯及資料安全，「不做就沒有」，因此仍選擇建置專屬系統。

法務部強調，擁抱科技的同時，也要兼顧安全、合法及合規，降低資料外洩或違法使用風險。