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男童拿球塞嘴終身失能 法官判賠千萬連嘆2次「艱難」：理解保母非惡意

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓保母未注意1歲多男童拿玩具球塞嘴，對方窒息導致終身失能，台中地院民事庭法官理解保母非惡意，但疏失釀男童人生劇本改寫，判決書中連寫了2次「艱難」，直言保母、孩子之苦均值得同情，但不能混為一談，司法給予賠償讓孩子不必獨自承擔。

台中地院指出，男童的母親仍在讀高中，於人生甫將展開之際，就要面對孩子久失能，認為她求償100萬元精神撫慰金適當，另連同男童勞動力減損、精神撫慰金等，一共判王女應給付1007萬元。

法官直言，這不僅是民事侵權個案，也是令人深感遺憾事件，法律若只講求責任而缺乏理解，容易流於冰冷，若只顧同情而缺乏究責，受害者所承受苦難恐被漠視。

法官說，本件艱難之處，並非保母值得同情與否，而是在於理解她無傷害惡意的同時，仍須正視一個無辜孩子承受無從回復的人生結果。

王女雖無惡意，卻因不慎終身自責懊悔，另方面一個沒有任何選擇餘地，卻以整個人生承擔其後果的小孩，兩者之苦固然皆值得同情理解，但其性質與重量，不能因此混為一談。

法官表示，最艱難之處在於法律必須在「法」的責任、「理」的衡平，與「情」的體察間，尋得不偏不倚的尺度。法律無法使時間倒轉，不能將孩子可能擁有的璀璨人生還原，金錢賠償更不可能真正衡量一個孩子失去的健康與人生。

法官最後寫下，當生命已無法回到事發以前，司法能做的，或許不是為悲劇尋找一個足以解釋一切的答案，而是盡可能給予公平、給予適切賠償，使這位因他人過失而被迫改寫人生劇本的孩子與其家庭，不必獨自承擔全部代價。

這不僅是侵權責任的歸屬，也是法律面對一個無辜生命遭逢重大不幸時，對人性尊嚴所能給予最基本、也最不應退讓的守護底線。

台中王姓保母未注意1歲多男童拿玩具球塞嘴，對方窒息導致終身失能。 示意圖／AI生成
台中王姓保母未注意1歲多男童拿玩具球塞嘴，對方窒息導致終身失能。 示意圖／AI生成

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