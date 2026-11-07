快訊

台中死亡車禍！6旬婦行人穿越道遭撞 重傷倒地送醫不治

寄錯了？收到16個月房屋稅稅單 稅務局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

玩球塞嘴…台中1歲男嬰意外窒息終身失能 保母疏失判賠1007萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

王姓保母台中市社會局家扶中心托育，24小時照顧1名1歲2個月大的男童，她卻未注意男童拿玩具球塞嘴釀窒息，送醫搶救因腦病變永久損傷語言能力，至今仍插鼻胃管臥床；台中地院刑事依過失致重傷害判王女1年8月徒刑，民事再判她應給付男童、男童母親1007萬元，可上訴。

檢警調查，王女有保母執照2024年4月受家扶中心托育，負責24小時照顧男童，同年7月22日王疏於未注意，背對男童照顧其他孩子時，未注意他已經1顆直徑4公分的粉紅色硬式塑膠球塞入嘴巴。

王女直到當天下午4點多才發現，當場施以哈姆立克法急救、通知社區管理員打119報案，王將男童報到社區大廳時剛好有1名警員在場協助急救，再經救護人員抵達後將男童口中玩具球取出。

男童到院前失去呼吸心跳，急救雖撿回一命，但仍因缺氧性腦病變、腦性麻痺，有言語、語言發展障礙，及動作、廣泛性發展障礙，目前只能翻身和發聲，無自理及言語能力，為永久性損傷。

台中地院刑事一審時，王女坦承不諱，有社區監視器、醫院診斷證明。一審認為她本應盡照顧幼童義務，卻疏未注意導致孩子誤食玩具球窒息，雖有急救行為仍導致男童缺氧，依過失致重傷害罪判她有期徒刑1年8月。

檢方不服上訴，主張王女沒和解，男童重傷至今需插鼻胃管、24小時專門看護，認為一審量刑過輕；王女同樣上訴，表示有意和解但對方家屬求償1000多萬元賠償，她無力負擔，且自己學歷不高、面臨失業、生活困境打擊，還要照顧孫女，請求從輕量刑。

台中高分院刑事二審認為，一審量刑、認事用法均無違誤，判處駁回，全案確定。

男童及其母親再提民事求償，主張男童勞動力減損達70％，案發時年僅1歲2個月，依最低工資、法定退休年齡計算，為607萬9463元，另精神撫慰金各300萬元、100萬元，一共求償907萬9463元、100萬元；台中地院民事一審認為有理由，判王女應給付男童、男童母親，一共1007萬9463元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 保母 失能

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

剴剴遭虐死...社工陳尚潔稱依指引工作 律師想「法律鑑定」保證人地位

1歲童狂吞26顆「磁吸五子棋」！急送醫照X光 驚見腹部密集白點

人生煉獄開局！幼童拿飲料遭父連甩巴掌 親友歡聚全程沒人阻止

男突遭脫褲握住猥褻「身心受創」 按摩師竟辯：基於善意幫舒緩

相關新聞

男童拿球塞嘴終身失能 法官判賠千萬連嘆2次「艱難」：理解保母非惡意

台中王姓保母未注意1歲多男童拿玩具球塞嘴，對方窒息導致終身失能，台中地院民事庭法官理解保母非惡意，但疏失釀男童人生劇本改寫，判決書中連寫了2次「艱難」，直言保母、孩子之苦均值得同情，但不能混為一談，司法給予賠償讓孩子不必獨自承擔。

玩球塞嘴…台中1歲男嬰意外窒息終身失能 保母疏失判賠1007萬

王姓保母受台中市社會局家扶中心托育，24小時照顧1名1歲2個月大的男童，她卻未注意男童拿玩具球塞嘴釀窒息，送醫搶救因腦病變永久損傷語言能力，至今仍插鼻胃管臥床；台中地院刑事依過失致重傷害判王女1年8月徒刑，民事再判她應給付男童、男童母親1007萬元，可上訴。

淡水崁頂里長不連任涉「公費招待」幫輔選 4人遭約談獲交保、限制住居

九合一大選倒數，新北市淡水區爆出里長涉以公費及私人資金賄選。曾任警職的現任淡水區崁頂里長吳庭岳今年不爭取連任，力挺游姓、曾姓及陳姓等3名女性里長候選人，詎料吳涉嫌動用里經費、補助款和自腰包加碼，在選前密集舉辦旅遊、餐會並發放禮券、關廟麵等禮品替3人拉票。士林地檢署昨天指揮調查局與警方搜索5處，訊後依涉犯投票行賄罪命吳10萬元、游女5萬元交保，另兩人限制住居。

離職前夕…前華亞科經理重製機密跳槽陸企 桃檢追晶圓廠外流技術

前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與陳、張姓同事合謀，以USB隨身碟，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，並於離職後赴中國大陸地區長江存儲公司任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。

台南男出車庫未打方向燈被開17單 法院認鄰居惡意監控撤紅單

台南吳姓男子去年8月間遭鄰居門口監視器報復性檢舉，駕駛機車或轎車一出車庫，駛入住家門前道路時未打方向燈，迄今遭檢舉89件，共被開17張紅單，各裁罰鍰1200元，吳不服提行政訴訟，法官認檢舉人架設監視器攝錄旁側住戶日常起居行車動線，蒐集其交通違規資料用以舉發，目的並非正當而撤銷原處分。

陪長者外出散步未攙扶釀跌倒亡 照服員遭究責

桃園市桃園區某私立居家長照機構的李姓照顧服務員，2025年5月間陪同鄭姓長者到桃園區西門綠園公園的運動場行走，未適時攙扶，鄭男不明原因後仰摔倒，後因外傷性顱內出血引發肺炎、呼吸衰竭死亡，桃園地檢署將李女依過失致死罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。