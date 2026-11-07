玩球塞嘴…台中1歲男嬰意外窒息終身失能 保母疏失判賠1007萬

王姓保母受台中市社會局家扶中心托育，24小時照顧1名1歲2個月大的男童，她卻未注意男童拿玩具球塞嘴釀窒息，送醫搶救因腦病變永久損傷語言能力，至今仍插鼻胃管臥床；台中地院刑事依過失致重傷害判王女1年8月徒刑，民事再判她應給付男童、男童母親1007萬元，可上訴。

檢警調查，王女有保母執照2024年4月受家扶中心托育，負責24小時照顧男童，同年7月22日王疏於未注意，背對男童照顧其他孩子時，未注意他已經1顆直徑4公分的粉紅色硬式塑膠球塞入嘴巴。

王女直到當天下午4點多才發現，當場施以哈姆立克法急救、通知社區管理員打119報案，王將男童報到社區大廳時剛好有1名警員在場協助急救，再經救護人員抵達後將男童口中玩具球取出。

男童到院前失去呼吸心跳，急救雖撿回一命，但仍因缺氧性腦病變、腦性麻痺，有言語、語言發展障礙，及動作、廣泛性發展障礙，目前只能翻身和發聲，無自理及言語能力，為永久性損傷。

台中地院刑事一審時，王女坦承不諱，有社區監視器、醫院診斷證明。一審認為她本應盡照顧幼童義務，卻疏未注意導致孩子誤食玩具球窒息，雖有急救行為仍導致男童缺氧，依過失致重傷害罪判她有期徒刑1年8月。

檢方不服上訴，主張王女沒和解，男童重傷至今需插鼻胃管、24小時專門看護，認為一審量刑過輕；王女同樣上訴，表示有意和解但對方家屬求償1000多萬元賠償，她無力負擔，且自己學歷不高、面臨失業、生活困境打擊，還要照顧孫女，請求從輕量刑。

台中高分院刑事二審認為，一審量刑、認事用法均無違誤，判處駁回，全案確定。

男童及其母親再提民事求償，主張男童勞動力減損達70％，案發時年僅1歲2個月，依最低工資、法定退休年齡計算，為607萬9463元，另精神撫慰金各300萬元、100萬元，一共求償907萬9463元、100萬元；台中地院民事一審認為有理由，判王女應給付男童、男童母親，一共1007萬9463元。