淡水崁頂里長不連任涉「公費招待」幫輔選 4人遭約談獲交保、限制住居

九合一大選倒數，新北市淡水區爆出里長涉以公費及私人資金賄選。曾任警職的現任淡水區崁頂里長吳庭岳今年不爭取連任，力挺游姓、曾姓及陳姓等3名女性里長候選人，詎料吳涉嫌動用里經費、補助款和自腰包加碼，在選前密集舉辦旅遊、餐會並發放禮券、關廟麵等禮品替3人拉票。士林地檢署昨天指揮調查局與警方搜索5處，訊後依涉犯投票行賄罪命吳10萬元、游女5萬元交保，另兩人限制住居。

檢方接獲情資，吳庭岳涉嫌利用里內公共經費及相關補助款，並以私人款項加碼補貼，在選前頻繁舉辦里民免費或低價旅遊活動，以及重陽節敬老餐會。

吳庭岳趁招待里民出遊、用餐之際，在現場發送餅乾、關廟麵及超商禮券等物資，涉嫌向具有投票權的里民尋求支持，替游姓、曾姓及陳姓3名里長候選人造勢拉票。

因案件涉及公費、補助款動用與私人資金流向，士林地檢署指派檢察官李安蕣指揮新北市調查處、淡水分局組專案小組，昨天持搜索票至吳庭岳等人住處及聯合競選總部共5處搜索，查扣手機及相關相關帳冊文件等證物，並約談其他3名里長候選人、19名證人到案。

檢方複訊，認為吳庭岳等4名被告均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，罪嫌重大但無羈押必要，命吳庭岳10萬元交保、游姓里長候選人5萬元交保，曾姓及陳姓里長候選人均限制住居。

據了解，吳庭岳曾任新北市警局、桃園市警局，在2022年辭去警職轉戰地方公職，當選淡水區崁頂里長。

新北市淡水區崁頂里長吳庭岳。圖／吳庭岳提供