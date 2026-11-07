離職前夕…前華亞科經理重製機密跳槽陸企 桃檢追晶圓廠外流技術

前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與陳、張姓同事合謀，以USB隨身碟，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，並於離職後赴中國大陸地區長江存儲公司任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。

起訴指出，51歲方男自2003年6月16日起任職於華亞科技公司，離職前擔任工務處課經理，負責廠務管線工程設計。中國大陸地區紫光集團旗下的長江存儲公司與合肥智聚公司於2015年至2016年間積極佈局建廠，向台灣半導體人才拋出橄欖枝。

方男於2016年11月辦理離職前夕，明知華亞科的建廠、生產及流體配管等電磁紀錄屬於公司重要營業秘密，竟與通緝中的劉姓、陳姓及張姓等同事基於犯意聯絡，分別指示陳某提供個人筆記型電腦，並由方男提供內含機密檔案的USB隨身碟給張男，將大量華亞科建廠與設施規劃等機密檔案重製至個人電腦內。

方男於2016年11月24日離職後，旋即前往大陸地區長江存儲公司擔任空調設計經理，負責廠房建設、發包與測試等業務。法務部調查局桃園市調查處於2017年2月2日持搜索票發動搜索，在相關涉案人員住處扣得含有華亞科廠務設計、極機密規格及建廠經驗檢討等數千筆電磁紀錄的筆記型電腦與硬體設備，全案因而揭發違法帶走營業秘密等情事。

檢方偵查認定，被告方男所犯為營業秘密法第13條之2第1項第2款之意圖在大陸地區使用而未經授權重製取得營業秘密罪、著作權法第91條第1項之侵害著作財產權罪，以及刑法第359條無故取得他人電磁紀錄等罪嫌。檢方主張其犯罪所得包括在長江存儲任職5年4個月的薪資及5年年終獎金依法沒收。