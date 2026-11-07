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陪長者外出散步未攙扶釀跌倒亡 照服員遭究責

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區某私立居家長照機構的李姓照顧服務員，2025年5月間陪同鄭姓長者到桃園區西門綠園公園的運動場行走，未適時攙扶，鄭男不明原因後仰摔倒，後因外傷性顱內出血引發肺炎、呼吸衰竭死亡，桃園地檢署將李女依過失致死罪起訴。

起訴書指出，47歲的李女是該家長照社團法人附設桃園市私立的居家長照機構的照服員，鄭男的呂姓妻子於2024年7月11日與該機構簽訂契約，委託機構提供鄭男餐食照顧、陪同外出及喘息服務等長照服務。

檢方認為，李女陪同鄭男外出時，身為照服員，本應隨時注意鄭男的行動狀況，並在必要時攙扶其行走，確保長者安全，然而，李女在陪同鄭男外出期間，未盡應有的照顧注意義務。

案發於去年5月8日上午10時14分許，李女陪同鄭男前往桃園市桃園區四維街的西門綠園公園的運動場，鄭男當時在操場上行走，李女未對鄭男提供必要攙扶，鄭男隨後不明原因突然向後仰倒，當場發生意外。

鄭男跌倒送醫後，發現是外傷性顱內出血，後續病情惡化，進而引發肺炎及呼吸衰竭，最終死亡。檢方認定，李女陪同長者外出時未盡必要注意義務，與鄭男死亡結果涉及過失致死罪嫌。

案經鄭妻呂女及兩名兒子委任律師提出告訴，桃園地檢署檢察官相驗後簽分偵辦，檢方經調查相關事證，認李女涉犯刑法第276條過失致死罪，依法提起公訴。

桃園鄭姓男子在李姓照顧服務員陪同，於2025年5月8日上午前往桃園區西門綠園公園的運動場走路時，鄭男不明原因突然向後仰倒，李女來不及摻扶，釀鄭男外傷性顱內出血死亡，李女遭桃園地檢署依過失致死罪起訴。圖／桃園市桃園區公所提供
桃園鄭姓男子在李姓照顧服務員陪同，於2025年5月8日上午前往桃園區西門綠園公園的運動場走路時，鄭男不明原因突然向後仰倒，李女來不及摻扶，釀鄭男外傷性顱內出血死亡，李女遭桃園地檢署依過失致死罪起訴。圖／桃園市桃園區公所提供

照服員 長者 長照

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