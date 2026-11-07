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AI變臉也難逃法眼！判刑10年重刑犯冒名小三通闖關 遭e-Gate識破

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名因重傷害致人於死罪遭判刑10年的呂姓男子，原定4天後入監服刑，竟異想天開利用AI深偽技術合成照片，冒用他人身分申辦護照，企圖從金門搭乘小三通潛逃出境，昨日行經金門港旅運中心時，遭移民署自動查驗通關系統（e-Gate）偵測臉部特徵異常，當場攔下，移民官進一步查驗、訊問後，呂男坦承冒名闖關，逃亡計畫破局，全案依違反護照條例及偽造文書等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

移民署國境事務大隊金門國境事務隊調查，年約40歲的呂男因重傷害致人於死案遭最高法院駁回上訴，判決定讞，已列為發監執行對象，並遭限制出境。為躲避牢獄之災，他竟利用AI深偽合成技術，將自己與他人的五官特徵融合，製作高度擬真的大頭照，再冒用他人身分向外交部領事事務局申辦護照，企圖藉此蒙混過關。

由於AI合成照片融合不同人的臉部特徵，辨識難度較傳統變造證件更高，移民署北區事務大隊與國境事務大隊跨區合作掌握情資。呂男自認準備周全，沒想到在金門港旅運中心通關時，e-Gate系統率先發出臉部特徵異常警示，移民官隨即攔查，透過人臉辨識及專業口詢，逐步突破其心防，呂男眼見無法繼續隱瞞，最後坦承冒名頂替。

據了解，呂男涉及的重傷害致人於死案件，發生於2016年，當時友人劉展驛（通緝中）遭許姓男子設局擄人勒贖175萬元，劉男事後找呂男等人報復，原本揚言要讓許男「斷手斷腳」，不料眾人下手過重，許男遭毆打後被丟包急診室，最終傷重不治。

檢方原以殺人罪起訴，法院審理認為，攻擊部位主要集中在四肢，且共犯曾施以CPR，劉男也指示將傷者送醫，認定並非具有直接殺人故意，改依重傷害致人於死罪論處。一審認定呂男事前參與謀議，拘禁期間也曾動手毆打，判處有期徒刑10年。呂男不服判決，主張自己僅徒手毆打數下，並未持續施暴，因而提起上訴，最終仍遭最高法院駁回，判刑定讞。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬表示，面對日新月異的科技偽冒手法，移民署持續升級國境查驗設備，結合科技辨識與第一線人員專業判斷，強化邊境安全，避免不法分子利用科技漏洞跨境逃逸。

一名因重傷害致人於死罪遭判刑10年的呂姓男子，原定4天後入監服刑，竟異想天開利用AI深偽技術合成照片，冒用他人身分申辦護照，企圖從金門搭乘小三通潛逃出境，昨日被識破，全案依違反護照條例及偽造文書等罪嫌移送金門地檢署偵辦。圖／移民署國境事務大隊提供
一名因重傷害致人於死罪遭判刑10年的呂姓男子，原定4天後入監服刑，竟異想天開利用AI深偽技術合成照片，冒用他人身分申辦護照，企圖從金門搭乘小三通潛逃出境，昨日被識破，全案依違反護照條例及偽造文書等罪嫌移送金門地檢署偵辦。圖／移民署國境事務大隊提供

一名因重傷害致人於死罪遭判刑10年的呂姓男子，原定4天後入監服刑，竟異想天開利用AI深偽技術合成照片，冒用他人身分申辦護照，企圖從金門搭乘小三通潛逃出境，昨日行經金門港旅運中心時，遭移民署自動查驗通關系統偵測臉部特徵異常，當場攔下。圖／移民署國境事務大隊提供
一名因重傷害致人於死罪遭判刑10年的呂姓男子，原定4天後入監服刑，竟異想天開利用AI深偽技術合成照片，冒用他人身分申辦護照，企圖從金門搭乘小三通潛逃出境，昨日行經金門港旅運中心時，遭移民署自動查驗通關系統偵測臉部特徵異常，當場攔下。圖／移民署國境事務大隊提供

小三通 重刑犯 偽造文書

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