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屏東執行分署雙11辦拍賣會 土地、建物、遠洋漁船均入列
行政執行署屏東分署將於11日上午11時，同步與全國13個分署舉辦「五打七安、雙十一聯合拍賣會」，拍賣土地、建物及船舶等多項標的，包括位於竹田鄉及恆春鎮等多筆土地，及遠洋漁船等，分署歡迎有興趣的民眾前來投標。
其中位於高樹鄉東振段、蕉場段及公平段等多筆土地，是因執行義務人違反土石採取法案件；位於恆春鎮山海段之土地及建物，是因未依規定申報個人房屋土地交易所得稅案件，該案義務人於2023年度出售房地，經查有短漏報課稅所得逾519萬元，應補稅額逾233萬元。
另外屏東縣某補習班滯欠勞工保險及全民健康保險費用，分署也執行相關土地財產。遠洋漁船「德鴻發」號（CT4-2246）因未經主管機關核准，即進入他國專屬經濟海域從事漁撈作業，違反「遠洋漁業條例」規定遭裁罰600萬元，並移送執行。
分署表示，行政執行不只是追繳欠款，更是政府落實法令、維護社會公平正義的重要一環。分署定期於每個月第一周、星期二、下午3時於屏東市建豐路180巷28號舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可至法務部行政執行署或屏東分署官網查詢。
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