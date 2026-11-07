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獨／高雄前動保處長「喝花酒」集體淪陷護航業者通關 遭記兩大過免職

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前動保處長葉坤松被控護航寵物店業者通過動物展演許可證審查，助獲得211萬餘元門票收入，且長期接受業者供養「喝花酒」，連動保處上下「集體淪陷」護航洩密，原本今年2月葉列被告後，市府將他調至參議，但本月初全案起訴前，市府認葉與業者有不當往來情事，且言行不檢，致嚴重損害高市府聲譽，將他記兩大過免職。

據了解，葉坤松於2018年8月由當時高市代理市長許立明指派擔任農業局動保處處長，直到2026年2月因涉及護航寵物店業者取的動物展演證的貪汙行為，高雄地檢署發動搜索列被告後，才被調離主管職，改任參議。

高雄市政府認為葉坤松在任職動保處處長任內，因督辦特定寵物業（繁殖）許可證、展演許可證等核發業務涉有重大違失，並與業者有不當往來情事，言行不檢，致嚴重損害服務機關及高雄市政府聲譽，於今年9月將葉記兩大過免職。

中央公園內的「城市光廊」空間由寵物餐廳業者得標，經營「天使＆惡魔寵物互動園區」，並與高市觀光局簽約6年，租期至2029年。此空間原訂2024年底開幕，引進巨型貴賓狗、水豚君、羊駝、狐獴等動物展演，業者「先斬後奏」未取得展演許可證即對外開放，後經動保團體質疑暫緩開幕，高市府當時強調，展演許可證審查嚴格會持續稽查，沒料，業者3月取得展演許可證，過程卻是動保處集體護航的貪汙案。

檢方起訴指出，蘇姓業者為順利取得動物展演證，於2024年8月間聯繫時任動保處處長的葉坤松協助，葉先奉上審查委員名單，並應蘇男要求，指定某科技大學獸醫學系吳姓教授擔任審查委員。

吳姓教授「球員兼裁判」，收下蘇男的9萬元後，代為撰擬營運計畫書，並在審查會議上護航，建議核發許可證，護航展演園區開張，讓業者獲取211萬4630元的門票不法利益。

蘇男為答謝葉坤松，頻繁邀約葉男參加私人餐敘，甚至多次招待前往有女陪侍的酒店狂歡作樂。動保處上行下效，連動保組林姓組長也淪陷，於2024年11月執行稽查前，先向業者通報通信，讓業者及時改善躲過處罰。

此外，動保處陳姓、莊姓、黃姓、余姓等5名承辦特定寵物業（特寵）業務的技士，明知業者申請文件不齊全，竟都在公文上註記「文件備齊」呈核，嚴重破壞行政審查的正確性與公信力。

雄檢本月初依對主管事務圖利罪、職務上收受不正利益罪及洩漏國防以外秘密罪，起訴葉坤松、蘇姓業者及護航通過審查的吳姓教授等5人。另涉洩密的林姓組長及4名動保處技士，檢方考量其犯後態度良好、情節較輕微，給予緩起訴處分。

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高雄市前動保處處長葉坤松。聯合報系資料照
高雄市前動保處處長葉坤松。聯合報系資料照

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