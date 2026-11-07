學生未握緊扶手或拉環公車轉彎摔倒撞座位婦被判賠 司機這理由免賠

基隆市公車處103號路線公車去年行駛至祥豐街、豐稔街及中正路口時，司機被控行經彎道未減速慢行，一名學生未握妥扶手、拉環，向後摔倒並撞及坐在座位一名婦人，造成她疑似腦震盪症候群等傷害。法官認為學生未妥適握緊扶手或拉環導致轉彎時失去平衡跌倒撞到人，有過失責任，判賠1萬1367元，司機則無過失不用賠。

基隆地院判決指出，這名婦人提告主張，去年7月15日中午12時許搭乘基隆市公共汽車管理處103號路線公車，公車行駛至基隆市祥豐街、豐稔街及中正路口時，司機左轉時未減速慢行，適有一名學生未握妥扶手、拉環，人向後摔倒並撞及坐於座位的她，受有疑似腦震盪症候群、左肩挫傷等傷害，因此需依靠柺杖、助行器行走。

被害婦人求償支出醫藥費及交通費6萬0804元、不能工作損失共13萬元及因車禍受傷身心痛苦異常精神慰撫金31萬6486元等共50萬7290元。

司機向法官說，基隆地檢署已對他不起訴處分，理由為並無急煞情事，對於學生撞到婦人一事他並無過失。

學生在法官指出，他有撞到婦人，但婦人事後才說有腦震盪這些傷害發生，當時他是抓著握把手滑，先撞到公車扶手後才躺在婦人坐著的腳上，他在少年庭不是承認他撞到她導致她受傷，只承認他有跌倒撞到她，聲明駁回原告求償。

法官審理指出，並無足夠證據證明事發時司機有急煞、超速、轉彎速度過快或其他不當駕駛行為，且所涉過失傷害案件檢方不起訴，不負過失賠償責任。而學生雖為限制行為能力人，但依其年齡、智識程度及事故發生經過，對於搭乘行駛中之公車應妥適握持扶手或拉環，以免因車輛行進、轉彎而失去平衡，並避免因此碰撞其他乘客一節，具有識別能力。

法官說，學生因未妥適握緊扶手或拉環導致轉彎時失去平衡跌倒撞到人，要負過失責任。

法官認為，除疑似腦震盪後症候群與事故間具有相當因果關係，對後陸續出現的左肩、下背、坐骨神經、筋膜及右側下肢等症狀，難認定是本件事故所致。因此除疑似腦震盪症候群等支出，其他求償未予准許。法官判賠學生及其法定代理人要連帶賠償1萬1367元，司機則無過失不用賠。