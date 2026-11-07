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菲籍女搭公車情緒失控嗆人還襲警 聲請提審遭法官打臉 網：她是慣犯

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市1802號公車昨天發生車內衝突，一名來台打工的46歲菲律賓籍施姓女子，因說話音量過大與其他乘客口角，施女情緒失控持手機對全車乘客飆罵英文，待員警到場上車介入，他甚至襲警，造成兩名警員臉、手挫傷，酒測器還被拍到地上。施女被依妨害公務罪嫌逮捕，她一度聲請提審，今天凌晨法官裁定駁回。

事發經過被車內乘客錄影上傳Threads，稱「第一次遇到這種鬧事的，前面一直亂罵乘客然後又裝作聽不懂中文」，畫面可見施女情緒激動，貼文引起網友熱烈迴響，包括「又是這個人，不是第一次了，之前捷運也被拍過再鬧，不用對她客氣啦！」、「之前的捷運淡水線事件，也是這個女的」、「她是累犯了」等留言。

松山分局中崙派出所員警昨天下午6點多結束勤務欲返回駐地，行經南京東路與敦化北路口時，1802號公車司機下車求助，稱車上有女乘客騷擾其他民眾，全車乘客不堪其擾，要求她下車卻不從。

員警隨即上車勸誡，發現施女情緒激動，持手機不斷對乘客拍攝並亂喊英文辱罵，詢問得知，她在車內說話音量太大與兩名乘客發生衝突，不滿對方拿手機錄影「騷擾她」才情緒失控。

警員上前安撫試圖排解，施女更加暴怒，員警問「有沒有喝酒」，她突然出手襲警，員警立刻制止並強制壓她下車管束，期間施女多次出拳、反抗，甚至在員警要她吹酒精檢知器時，直接出手拍打在地。

施女的行為釀一名員警左臉頰擦傷、左手第四指傷，另名員警右前臂表淺傷，已構成妨害公務現行犯，警方依法逮捕，孰料施女不滿，認為違法逮捕聲請提審，經法院審理認定逮捕無虞，今天凌晨0點多裁定駁回，警詢後今天依法移送台北地檢署偵辦。

據了解，施女是華僑，持長期居留證，自2023年在台打工至今，平時住在新北市蘆洲一帶擔任臨時清潔工，當時搭公車就是要回家。

施女情緒激動已不是第一次，去年6月間曾上過社會新聞，她在台北捷運雙連站因說話音量過大遭提醒，隨後失控對乘客大聲怒嗆，最後靠站務人員出面協調才平息。

台北市1802號公車昨天發生車內衝突，一名菲律賓籍華僑施姓女子在車上跟乘客口角，司機見狀攔下員警求助，期間施女有襲警行為，警方管束後逮捕。記者翁至成／翻攝
台北市1802號公車昨天發生車內衝突，一名菲律賓籍華僑施姓女子在車上跟乘客口角，司機見狀攔下員警求助，期間施女有襲警行為，警方管束後逮捕。記者翁至成／翻攝

台北市1802號公車昨天發生車內衝突，一名菲律賓籍華僑施姓女子在車上跟乘客口角，司機見狀攔下員警求助，期間施女有襲警行為，警方管束後逮捕。記者翁至成／翻攝
台北市1802號公車昨天發生車內衝突，一名菲律賓籍華僑施姓女子在車上跟乘客口角，司機見狀攔下員警求助，期間施女有襲警行為，警方管束後逮捕。記者翁至成／翻攝

台北市1802號公車昨天發生車內衝突，一名菲律賓籍華僑施姓女子在車上跟乘客口角，司機見狀攔下員警求助，期間施女有襲警行為，警方管束後逮捕。記者翁至成／翻攝。圖／截自threads irina333_
台北市1802號公車昨天發生車內衝突，一名菲律賓籍華僑施姓女子在車上跟乘客口角，司機見狀攔下員警求助，期間施女有襲警行為，警方管束後逮捕。記者翁至成／翻攝。圖／截自threads irina333_

公車 失控 情緒

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