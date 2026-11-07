快訊

查帕卡颱風今天生成 專家估下周一轉中颱大迴轉

Joeman又惹議！留言問阿滴「是不是有碰到奶奶」挨轟 前女友蕭伊也轟：低俗

資料中心未來綁手綁腳 致命那刀不在民主黨奪下兩院

聽新聞
0:00 / 0:00

宜花鄉長候選人涉賄起訴兩樣情 張家豪交保、王玫瑰夫妻繼續押

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

宜蘭壯圍鄉長候選人張家豪、花蓮秀林鄉長王玫瑰與其夫、鄉長候選人胡智民涉賄羈押，兩地檢方起訴後，昨分別移審宜蘭、花蓮地院決定是否續押。張家豪獲50萬元交保，但王玫瑰夫妻續押禁見3個月，花蓮地院說明理由，因被告否認犯行，但依起訴書證據認定犯嫌重大，有串供滅證之虞，仍有羈押必要。

張家豪及王玫瑰夫妻均為國民黨籍。張家豪是壯圍鄉公所主祕，涉及今年2月利用公所歲末聯歡餐會，贈送市價約680元的清酒禮盒給有投票權人行賄；王玫瑰任滿改選縣議員，交棒丈夫選秀林鄉長，夫妻均被控3月以胡60歲生日辦壽宴為由免費宴請選民，且部分餐費挪用鄉內小太陽公益協會善款，還涉及以慶生名義發送千元壽星紅包給6名村鄰長等。

張家豪及王玫瑰夫妻在9月幾乎同時遭檢調搜索，同樣羈押近2個月，昨天分別由宜蘭地檢署、花蓮地檢署依違反選罷法投票行求賄賂等罪嫌起訴，再依規定移審給宜蘭、花蓮地方法院，開庭審理是否續押。

宜蘭地方法院昨傍晚裁定張家豪50萬元交保、限制出境出海。花蓮地方法院昨深夜裁定王玫瑰、胡智民夫妻，以及同案涉及公益侵占等罪的小太陽協會徐姓負責人母子共4人續押。

「都起訴了，為什麼還不能交保?」花蓮地院決定讓守候在地院外的王玫瑰親友難以接受。

花蓮地院今天說明理由，王玫瑰、胡智民否認犯行，徐姓負責人母子否認部分犯行，但依起訴書證據，4人犯嫌重大，且王玫瑰夫妻LINE對話紀錄未完整保存、徐男疑似隱匿犯罪所得，被告4人有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，因此裁定羈押禁見3個月。

花蓮地方法院今天說明，裁定王玫瑰、胡智民等4名被告再押3個月的理由。聯合報系資料照
花蓮地方法院今天說明，裁定王玫瑰、胡智民等4名被告再押3個月的理由。聯合報系資料照

張家豪 王玫瑰 2026九合一選舉 花蓮縣選舉 宜蘭縣選舉 賄選 交保 鄉長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高金素梅涉共諜案...辦公室主任、助理認罪 高院仍裁定羈押禁見3個月

幫付每人1500元 五峰村長候選人兒子招待9選民海釣遭聲押

竹縣芎林鄉代參選人涉賄 與樁腳遭羈押禁見

李傅中武涉貪977萬一家7口全認罪 盼解境管帶失智岳母出國散心

相關新聞

獨／高雄前動保處長「喝花酒」集體淪陷護航業者通關 遭記兩大過免職

高雄市前動保處長葉坤松被控護航寵物店業者通過動物展演許可證審查，助獲得211萬餘元門票收入，且長期接受業者供養「喝花酒」，連動保處上下「集體淪陷」護航洩密，原本今年2月葉列被告後，市府將他調至參議，但本月初全案起訴前，市府認葉與業者有不當往來情事，且言行不檢，致嚴重損害高市府聲譽，將他記兩大過免職。

台東選舉爆幽靈人口！達仁鄉村長候選人6萬元交保

台東縣達仁鄉村長選舉爆出幽靈人口疑雲！地檢署接獲情資，發現某陳姓村長候選人涉嫌以虛偽遷徙戶籍方式取得投票權，意圖影響選舉結果，檢方隨即組成專案小組偵辦，昨拘提候選人，並傳喚遷籍選民、戶長及代辦人等共9人到案。經檢察官訊問後，認定陳姓候選人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知以6萬元交保。

AI變臉也難逃法眼！判刑10年重刑犯冒名小三通闖關　遭e-Gate識破

一名因重傷害致人於死罪遭判刑10年的呂姓男子，原定4天後入監服刑，竟異想天開利用AI深偽技術合成照片，冒用他人身分申辦護照，企圖從金門搭乘小三通潛逃出境，昨日行經金門港旅運中心時，遭移民署自動查驗通關系統（e-Gate）偵測臉部特徵異常，當場攔下，移民官進一步查驗、訊問後，呂男坦承冒名闖關，逃亡計畫破局，全案依違反護照條例及偽造文書等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

屏東執行分署雙11辦拍賣會 土地、建物、遠洋漁船均入列

行政執行署屏東分署將於11日上午11時，同步與全國13個分署舉辦「五打七安、雙十一聯合拍賣會」，拍賣土地、建物及船舶等多項標的，包括位於竹田鄉及恆春鎮等多筆土地，及遠洋漁船等，分署歡迎有興趣的民眾前來投標。

學生未握緊扶手或拉環公車轉彎摔倒撞座位婦被判賠 司機這理由免賠

基隆市公車處103號路線公車去年行駛至祥豐街、豐稔街及中正路口時，司機被控行經彎道未減速慢行，一名學生未握妥扶手、拉環，向後摔倒並撞及坐在座位一名婦人，造成她疑似腦震盪症候群等傷害。法官認為學生未妥適握緊扶手或拉環導致轉彎時失去平衡跌倒撞到人，有過失責任，判賠1萬1367元，司機則無過失不用賠。

菲籍女搭公車情緒失控嗆人還襲警 聲請提審遭法官打臉 網：她是慣犯

台北市1802號公車昨天發生車內衝突，一名來台打工的46歲菲律賓籍施姓女子，因說話音量過大與其他乘客口角，施女情緒失控持手機對全車乘客飆罵英文，待員警到場上車介入，他甚至襲警，造成兩名警員臉、手挫傷，酒測器還被拍到地上。施女被依妨害公務罪嫌逮捕，她一度聲請提審，今天凌晨法官裁定駁回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。