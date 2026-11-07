宜花鄉長候選人涉賄起訴兩樣情 張家豪交保、王玫瑰夫妻繼續押

宜蘭壯圍鄉長候選人張家豪、花蓮秀林鄉長王玫瑰與其夫、鄉長候選人胡智民涉賄羈押，兩地檢方起訴後，昨分別移審宜蘭、花蓮地院決定是否續押。張家豪獲50萬元交保，但王玫瑰夫妻續押禁見3個月，花蓮地院說明理由，因被告否認犯行，但依起訴書證據認定犯嫌重大，有串供滅證之虞，仍有羈押必要。

張家豪及王玫瑰夫妻均為國民黨籍。張家豪是壯圍鄉公所主祕，涉及今年2月利用公所歲末聯歡餐會，贈送市價約680元的清酒禮盒給有投票權人行賄；王玫瑰任滿改選縣議員，交棒丈夫選秀林鄉長，夫妻均被控3月以胡60歲生日辦壽宴為由免費宴請選民，且部分餐費挪用鄉內小太陽公益協會善款，還涉及以慶生名義發送千元壽星紅包給6名村鄰長等。

張家豪及王玫瑰夫妻在9月幾乎同時遭檢調搜索，同樣羈押近2個月，昨天分別由宜蘭地檢署、花蓮地檢署依違反選罷法投票行求賄賂等罪嫌起訴，再依規定移審給宜蘭、花蓮地方法院，開庭審理是否續押。

宜蘭地方法院昨傍晚裁定張家豪50萬元交保、限制出境出海。花蓮地方法院昨深夜裁定王玫瑰、胡智民夫妻，以及同案涉及公益侵占等罪的小太陽協會徐姓負責人母子共4人續押。

「都起訴了，為什麼還不能交保?」花蓮地院決定讓守候在地院外的王玫瑰親友難以接受。

花蓮地院今天說明理由，王玫瑰、胡智民否認犯行，徐姓負責人母子否認部分犯行，但依起訴書證據，4人犯嫌重大，且王玫瑰夫妻LINE對話紀錄未完整保存、徐男疑似隱匿犯罪所得，被告4人有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，因此裁定羈押禁見3個月。