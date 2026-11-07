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膠帶封口鼻奪命！急水溪堤防命案共犯遭判刑還要賠609萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

劉姓男子2年前因與呂姓男子有金錢糾紛，花錢找詹姓、謝姓男子教訓呂，分持膠帶纏繞綑綁手腳及身體，口鼻也遭纏繞綑綁後棄置東山聖賢堤防道路，7天後呂才被人發現，早已窒息死亡。一、二審均認詹、謝犯殺人罪分別判刑13年7月、12年，劉通緝中。而法官再判詹等3人應連帶賠償呂母609萬餘元。

案發後，呂女提起刑事附帶民事訴訟，並向詹、謝及劉3人請求殯葬費、扶養費及精神慰撫費（600萬）共計890萬4090元。

詹否認殺人，但承認妨害自由罪名，妨害自由犯行。律師表示，詹既然否認殺人犯行，抗辯無主觀殺人故意、也無客觀殺人犯行，就其所聲明事實與證據，院方仍應自行調查斟酌，決定取捨，不能概予抹煞。謝則指出，他覺得呂女請求金額太高，目前聲押中無法負擔。

台南地院參酌兩造身分、經濟能力、社會地位及被害人受害情節等情，認呂母得請求精神慰撫金以360萬元為適當。再加上經核算的喪葬費、扶養費，共計609萬9235元。法官認詹等3人應連帶給付呂母609萬9235元。

檢方起訴，劉前因與呂有金錢糾紛而欲給對方教訓，於2024年10月20日與詹商議，以商討債務為由隔天約對方見面，詹再聯繫謝到場協助。

劉於2024年10月21日晚間7時55分許約呂出面，騎車載呂到東山區聖賢堤防道路，與詹、謝會合。劉、呂口角爭執，拿出預藏西瓜刀指向呂，謝自其背後徒手勒頸，詹則持膠帶纏繞綑綁雙手，並共同將呂帶往堤防上。

期間，劉出手毆打呂，呂欲掙脫手部膠帶脫逃遭阻止，詹見狀再將其雙手與身體纏繞綑綁在一起，劉則持膠帶纏繞綑綁呂雙腳等處，等到該綑膠帶用完後，劉再持詹所交付另1綑膠帶纏繞綑綁呂口鼻部位。

劉為確保呂口鼻部位膠帶不鬆脫，再持膠帶纏繞綑綁其下顎部位，使呂無法自由行動後，詹、謝先行騎乘機車離開現場，劉則獨留現場約10分鐘後，也騎乘機車離開現場，並將呂棄置在堤防上，詹、謝則分別取得劉所交付報酬6000元、2000元。

呂後因口、鼻及四肢均遭纏繞膠帶無法脫困，最終導致外呼吸道阻塞而窒息死亡，至同年月28日下午，偶然經民眾發現呂陳屍在堤防後報警，循線查獲。

台南地院參酌兩造身分、經濟能力、社會地位及呂男受害情節等情，認詹、謝及劉姓男子等3人應連帶給付呂母609萬9235元。聯合報系資料照
台南地院參酌兩造身分、經濟能力、社會地位及呂男受害情節等情，認詹、謝及劉姓男子等3人應連帶給付呂母609萬9235元。聯合報系資料照

命案 殺人 扶養費

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