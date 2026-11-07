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台東選舉爆幽靈人口！達仁鄉村長候選人6萬元交保

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣達仁鄉村長選舉爆出幽靈人口疑雲！地檢署接獲情資，發現某陳姓村長候選人涉嫌以虛偽遷徙戶籍方式取得投票權，意圖影響選舉結果，檢方隨即組成專案小組偵辦，昨拘提候選人，並傳喚遷籍選民、戶長及代辦人等共9人到案。經檢察官訊問後，認定陳姓候選人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知以6萬元交保。

地檢署表示，接獲情資後，立即指派檢察官吳芃萱、張瑋芯指揮大武警分局、刑事警察局南部打擊犯罪中心偵一隊及新北市政府警察局海山分局組成專案小組，積極追查相關人員及戶籍異動情形，並於昨拘提候選人，同時傳喚遷徙戶籍的選民、戶長及代辦人等共9人到案說明。

檢方指出，經檢察官訊問後，認為陳姓候選人涉嫌違反選罷法，意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大，但考量無羈押必要，諭知以新台幣6萬元交保，其餘同案被告及證人則請回。

地檢署呼籲，意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍，涉及妨害選舉及相關刑責，民眾切勿因人情請託或利益誘惑而以身試法。如發現疑似賄選或其他不法選舉情事，可向檢警調檢舉，共同維護公平、公正的選舉環境。

台東地檢署偵辦達仁鄉村長候選人涉嫌虛偽遷籍妨害選舉案，陳姓候選人訊後以6萬元交保。記者尤聰光／攝影
台東地檢署偵辦達仁鄉村長候選人涉嫌虛偽遷籍妨害選舉案，陳姓候選人訊後以6萬元交保。記者尤聰光／攝影

台東 幽靈人口 台東縣選舉 2026九合一選舉

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