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台肥告2鄰居占地要拆4層樓透天 法官出手救房判免拆

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹何女、洪男的住家被台灣肥料公司指控越界占地，提告要求拆屋還地。法官認為，兩戶4層樓房屋的樓梯涉及主要結構，強拆恐危及公共安全，判決主建物免拆，但遮雨棚須拆除，兩人還須賠償共15萬5434元。

判決書指出，台肥在新竹市東區擁有一筆土地，何女及洪男分別是相鄰土地的地主，兩人在自家土地興建水泥建物及遮雨棚，部分設施卻越界占用台肥土地。台肥計畫收回土地興建大樓，認為兩人無權占用，提告要求拆除地上物、返還土地，並追討占地期間相當於租金的不當得利。

台肥主張，何女占用9.12平方公尺、洪男占用30.38平方公尺，除了要求拆除建物，也分別追討過去5年的土地使用利益4萬4472元及14萬8143元，並要求兩人自2026年起按月支付863元、2875元，直到返還土地為止。

何女抗辯，占用面積不大，部分涉及樓梯，且房屋領有使用執照，因此不願拆除建物，但同意拆除遮雨棚。洪男也表示，越界部分包含房屋樓梯，屬於主要結構，若強行拆除將影響整棟建築安全，同樣願意拆除遮雨棚，但反對拆除主建物。

法官會同雙方現場勘驗，並由地政事務所測量，確認兩戶確實占用台肥土地，且沒有合法使用權源。不過法官認為，越界部分涉及4層樓房屋的主建物及1至5樓樓梯，加上房屋深度較淺，若強制拆除，恐破壞整體結構、危及公共安全，甚至導致房屋無法居住。

法官進一步指出，兩戶主建物占用位置位於台肥土地邊緣，相較整體開發基地面積甚小，對興建大樓的整體規畫影響有限。衡量雙方利益及公共安全，認為拆除主建物造成的損害過大，因此依民法規定准許免拆。

至於遮雨棚，法官認為拆除不會影響房屋主要結構，也沒有明顯安全疑慮，因此判何女須拆除8.06平方公尺、洪男拆除10.39平方公尺遮雨棚，並返還土地。

另外，法官考量土地鄰近台鐵北新竹站、新竹馬偕醫院，交通便利、生活機能佳，以申報地價年息8%計算占地利益，判何女、洪男分別給付台肥3萬5888元、11萬9546元，另自今年2月25日起，至各自返還占用土地為止，每月須支付690元、2300元，其餘請求駁回。

新竹何女、洪男的住家被台灣肥料公司指控越界占地，提告要求拆屋還地（示意圖）。記者黃羿馨／攝影
新竹何女、洪男的住家被台灣肥料公司指控越界占地，提告要求拆屋還地（示意圖）。記者黃羿馨／攝影

台肥 透天 法官 鄰居

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