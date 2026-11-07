兩天兩命 鄭正鈐支持加重刑責：酒駕再犯致死最重可處死刑

國民黨立委鄭正鈐6日表示，他支持將死刑增列為酒駕再犯致死的最高法定刑，適用範圍限於酒駕前案經有罪判決或緩起訴處分確定後，10年內再犯致死的案件。

鄭正鈐指出，11月1日深夜，來自新竹的李姓大一生在台南步行返回宿舍途中，遭廖姓駕駛駕車從後方撞倒，不幸身亡。廖男肇事後駕車離去，警方循線查獲，他的酒測值超過每公升1毫克，案發前已有5次酒駕紀錄，駕照也早已被吊銷。

鄭正鈐說，隔天，屏東一位20歲的蔡姓女大生返鄉奔喪，騎車買晚餐時同樣遭酒駕撞擊身亡。肇事的詹姓駕駛至少有3次酒駕紀錄，這次吐氣酒精濃度高達每公升0.81毫克。

警政署統計，2025年全國有143人死於酒駕事故，比前一年少17人；但酒駕移送法辦人數增至3萬846人，比前一年多3155人，增加11.39%。法務部統計也顯示，2019至2023年地檢署偵查終結、認有酒駕犯罪嫌疑者中，第2次以上涉犯酒駕者有3萬7271人，占16.7%。

鄭正鈐表示，現行法對酒駕再犯致死，最重可判無期徒刑，但實務判決依案情而異。台北一名駕駛已有兩次酒駕判刑紀錄，第三次無照酒駕撞死行人，法院考量自首、和解賠償等情節，於2025年判處6年8個月定讞；今年桃園另一起再犯致死案，地院判13年6個月。

鄭正鈐指出，酒駕再犯致死，一再讓家庭破碎，社會的不安與憤怒，大家感同身受，法院依證據和案情量刑，立法院則負責訂定刑度上限。駕駛人曾因酒駕受過司法處分，甚至駕照已被吊銷，卻仍酒後開車，奪走人命，對於這類情節特別嚴重的案件，他認為法律應讓法院有判處更重刑罰的選擇。

鄭正鈐說，對於新竹李同學的家屬，他的辦公室已前往關心，了解家屬需求，並安排專人擔任聯繫窗口，後續若家屬需要法律諮詢等協助會全力協助，也會持續關心案件進度，他也會親自前往致意，陪伴家屬度過這段艱難的時刻；對於屏東蔡同學的家屬，同樣深感不捨，若家屬有需要，也願協助聯繫相關單位。