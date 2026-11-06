謝典霖涉貪案外案 議會祕書2年出國200天薪水照領涉貪獲交保

彰化縣議長謝典霖涉貪被羈，押期限本（11）月18日屆滿，彰化地檢署今又傳喚10名證人說明，發現陳姓縣議會秘書在兩年三個月內出國200多天薪水照領涉嫌貪汙，但無聲押必要，檢察官諭令以10萬元交保。

彰檢最近一周前搜索縣議會等30處、帶回36人訊問，諭令6名縣議會職員以1萬至5萬元交保，30人無保請回，今再傳喚10名證人說明，包括縣議員夫婦一家三口，被彰化政界解釋為檢方為鞏固聲請延押謝典霖和其父謝新隆的事證。

在今訊問中出現案外案，縣議會一名陳姓秘書在兩年三個月內出國200多天，其中多次未依規定請假但薪水照領涉嫌貪汙，檢察官訊後認無羈押必要，諭令10萬元交保，其餘9人無保請回。

檢方上次搜索和帶回36人訊問，事後說明為調閱資料，發現謝典霖等人數次巧立名目詐取公款私用的新事證。今檢方未多作說明，但側面了解，今提訊謝典霖之外，縣政府高層也有人作證。

謝典霖今年6月間在縣議會新會館舉辦餐會，招待表姑陳貞妃競選鎮長的溪湖區鄉親，多達10桌之外另贈送蛋黃酥等伴手禮，被行政院聯合服務中心副執行長吳音寧在臉書質疑違反行政中立。謝父謝新隆負擔餐會，伴手禮依縣議會接待地方鄉親的慣例由縣議會出錢，檢調檢調展開一連串調查，從中發現謝典霖涉嫌巧立名目動支公帑。