李傅中武涉貪977萬一家7口全認罪 盼解境管帶失智岳母出國散心

4連霸台北市議員李傅中武與妻子林金俐，涉以岳母、外甥掛名人頭助理，又低薪高報妻弟夫妻薪資，合計詐領議員助理費977萬餘元。台北地院今首度開庭審理，李傅夫妻倆及其餘涉案親屬等7人全認罪，並針對境管限制請求法官解除，希望能帶失智岳母出國散心。

李傅中武和妻子林金俐及妻姐林金鶯、岳母林陳玉秀、外甥陳昆宏、妻弟林金生、妻弟媳周彩紅等7人，涉違反貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪嫌，及刑法使公務員登載不實等罪起訴。

北院今開庭審理，李傅一家7口共同委任2名律師辯護，眾人針對檢方起訴犯行全數認罪。律師表示，包括李傅7人均承認犯罪，請求給予減刑或緩刑宣告。

至於境管期限將屆，李傅說明，由於他已認罪並繳回犯罪所得，也具悔意，請求法官解除他限制出境、出海。律師則指出，因被告間均為親屬，希望法官考量被告、岳母林陳玉秀年事已高，如今患有重聽、失智等症狀，讓家人能帶她出國散心，予以解除。

法官諭知，未來將再開庭釐清7人犯罪所得金額；境管部分，合議庭評議後將以書面裁定。全案候核辦。

檢方指控，李傅2010年起連任4屆山地原住民台北市議員，妻子林金俐則擔任議員辦公室執行長，涉嫌授意大姨子林金鶯找來岳母、外甥當人頭公費議員助理，假以3人名義，向議會詐領助理費576萬3274元。

除人頭助理外，檢方還查出，林金俐胞弟夫妻2人擔任公費議員助理，弟媳協助處理議員辦公室帳務、行政文書、地方拜會等，實領月薪僅2萬9100元或3萬9千元，卻涉低薪高報為6萬元。

另林弟負責司機工作及辦公室接待，實領1萬元至1萬5千元，也同樣高報為2萬9千元至3萬5千元，合計詐得400萬7807元。

檢方認定，李傅中武、林金俐詐領議員助理費時間不短，不法所得達977萬1081元，犯罪情節非輕，考量偵查中均已認罪並繳回全部犯罪所得，犯後態度良好，其餘親戚基於親誼人情犯案，建請減刑或量處適當之刑。