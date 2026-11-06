綠前中執委郭再欽涉詐貸案開庭 全盤否認「1.8億是實際交易額」

民進黨前中執委郭再欽涉台南學甲爐渣案一審被判8年半，又涉出售填埋農地，被控以不實登記交易價涉向銀行詐貸，台南地院今下午開準備庭，郭再欽及陳姓友人均否認犯罪，郭再欽指1.8億餘元為土地實際交易金額；至於買方宸峰公司內帳何以登錄1.4億餘元，他並不清楚。

郭再欽說，學甲興業段8筆土地實際交易金額為1億8848萬4890元，並非起訴書所載1億4393萬3916元。他說，2020年3月他和蔡清旭接洽土地買賣事宜，當時也沒討論蔡以宸峰公司名義來購買。

郭也說，另名被告魏女是明祥馨的股東，也是土地的股東，並非公司的員工，而當時是他和蔡清旭談，魏女並未參與。有關金流部分，郭表示，賣給蔡土地價金，蔡分次匯款給他，但蔡對他說因土地上有爐石級配料，先扣3千萬元，待清除工程完成再還給他，然而，蔡也依其清運進度將款項還給他。

郭及律師強調，有關貸款流程、貸款手法及實價登記等，是買方的事情，賣方不知道什麼情形。1.4餘元是宸峰內帳，不知道為什麼這麼記，「這也是我們想要釐清的」律師說。

陳及律師指出，未曾與蔡清旭接洽過，一次都沒有，也沒參與議價，就其土地持分而分得利潤，只是取回投資成本。「我們沒有參與」他及律師強調，有關貸款流程、貸款手法及實價登記等，究竟是什麼情形也不知道。

檢方起訴，郭、陳及明祥馨魏姓員工出資購入台南學甲區興業段共8筆土地，出資比例分別45%、45%、10%，其中7筆地號土地登記為郭、陳共同所有、1筆登記為郭所有；宸峰工程科技股份有限公司實際負責人蔡清旭2020年3月跟郭等人接洽，想要買下8筆土地。

眾人磋商後議定成交價為每坪4萬2000元，總價為1億4393萬3916元，蔡為增加銀行中期擔保放款金額，夥同蔡姓配偶 、郭等人於同年4月30日由蔡妻以宸峰負責人名義，與郭、陳共同簽訂總價款1億8848萬4890元不動產買賣合約書，再交由王姓地政士辦理。

王女上網至不動產成交案件實際資訊申報登錄系統登載不實交易總價，蔡再以買賣合約書及郭、陳簽訂的不動產買賣價金信託契約等資料，向合作金庫商業銀行申辦「購置廠地貸款」；不過合庫佳里分行評估後，判定契約上所登載買賣價金過高，認定土地總價應為1億4727萬5000元。

合庫據此核准貸款成數74.7%即1億1000萬元授信額度並撥款，蔡等人雖然還製造有買賣價金達1億8848萬4890元的金流進出，仍未能詐得更多款項；蔡之後又與郭商量，要以公司名義購買明祥鑫學甲區興業段9筆土地及土地上建號建物。

蔡與郭、魏女等人磋商後，議定成交價為每坪5萬元，總價為1億元，2021年4月27日由蔡妻與郭簽訂總價款1億2487萬77300元不動產買賣合約書，再向台灣銀行申辦貸款並出具授信申請書；台銀核准貸款成數66.3%即8275萬元授信額度並撥款，以此超貸詐取財物得手約275萬元。檢方依涉偽造文書、詐欺未遂、既遂等罪嫌將郭等5人提起公訴。