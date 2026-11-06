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酒駕累犯撞死女大生 屏地院今裁定收押
屏東縣里港鄉20歲蔡姓女大生因爺爺過世返鄉奔喪，2日晚上外出買晚餐遭25歲詹男酒駕撞死，祖孫同日離世。詹男是酒駕累犯，檢方訊後聲押法院裁定10萬交保，檢方提出抗告，高雄高分院撤銷原裁定發回屏東地院，經重審今日裁定羈押。
2日晚上6時51分，詹男無照駕駛黑色休旅車行經里港鄉三和路，與騎機車從產業道路駛出蔡女碰撞，蔡女遭撞拖行約50公尺，送醫不治。詹男是酒駕累犯，2024年因酒駕遭判刑且執行完畢，今年6、7月名列高雄市酒（毒）駕及拒測累犯公布名單。
屏東地檢署訊後向屏東地院聲請羈押，但地院最終裁定10萬交保，限制住居；檢方不服提出抗告，高雄高分院撤銷原裁定發回重審。今天下午重開羈押庭，屏東地院審後認為詹男犯嫌重大，有事實足認有反覆實行同一犯罪，且有逃亡之虞，裁定羈押2個月，若不服可於10日內提出抗告。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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