涉內線交易賺160萬 老牌上櫃航運「陸海」董座何英津100萬交保

老牌上櫃航運股陸海（5603）爆發內線交易疑雲。創立逾50年、跨足洋酒代理的運輸大廠陸海公司，董事長兼總經理何英津涉在2021年間，在出售台中梧棲重大資產、預計獲利6億餘元消息公開前，利用人頭帳戶提前買進自家股票，牟利逾160萬元。士林地檢署5日指揮台北市調查處搜索約談6人到案，訊後依違反證交法諭令何英津100萬元交保，限制出境出海。

檢方調查，陸海公司在2021年2月18日發布重大訊息，公告董事會決議出售位於台中市梧棲區民權段的9筆土地及建物予華元食品公司，該筆交易包含台中港區內土地5433.2坪（每坪13.5萬元）及建物581.68坪（每坪約2.7萬元），預估處分利益高達6億95萬餘元，對公司財務業務影響重大。

檢方調閱股票交易紀錄及金流資料，經逐一比對勾稽後發現，公司董事長何英津涉在該重大影響股價的消息明確後、依法公開前，私下以人頭帳戶提早買賣陸海公司股票，估計獲利超過160萬元，涉犯證券交易法內線交易罪嫌。

專案小組5日兵分多路，前往何英津住處、新北市汐止區的陸海公司辦公室等處發動搜索，並通知何英津、涉案助理及人頭等3名被告與3名證人到案。

檢察官訊後認何英津涉違反證交法內線交易罪嫌重大，諭令100萬元具保併限制出境、出海；涉案助理等人訊後請回。