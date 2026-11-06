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私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

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Bolt司機台64丟包高材生替代役男慘遭輾死 遺棄致死罪重判13年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材生替代役男，導致温男慘遭後方接連駛來的4車輾死，全案歷經一周的檢審激辯，新北地方法院國民法官今依遺棄致死罪，判處林男13年徒刑，相較於公訴檢察官原求刑的11年還要更重。

經比對林男車內行車紀錄器音檔及相關事證，檢方查出，死者上車後，曾在2時15、16分間與友人通電話，不久便在2時19分開始連續踢踹車門，遭林男開口制止。後來林男於2時19分44秒將車停於台64西向27.5公里外側車道靠近隔音牆處，2時19分57秒駕車輛離開現場。

林男將死者趕下車後，繼續往前開了1分鐘，才報警稱有人躺在台64線車道需要協助。待警方到場，醉攤在路面的溫男早已遭後方陳姓、邱姓、魏姓、簡姓4名駕駛的汽車輾過，導致頭顱破裂及全身多處骨折慘死。4名肇事後車駕駛因當時死者身著深色衣物，躺臥於深夜內線車道，加上現場路燈明暗交錯，使人難以辨識而警覺閃避，獲檢方不起訴。

林男被依遺棄致死罪起訴後，溫家律師認為，林男並不成立自首，因其第一時間向警方隱瞞自己是駕駛，佯稱只是開車經過的人，後來隨事證浮現才改口辯稱因死者酒醉吵鬧自己要下車，隱瞞是他將死者拖下車丟在台64的事實，多次說謊嚴重影響辦案。

其次，但林男直到全案開庭前的1、2天仍未道歉，直到第3天才願在法庭上道歉。加上期間他不知房產已被溫家假扣押，仍私下企圖賣防脫產，更顯態度惡劣。

死者父母昨在最後陳述時，先後淚灑法庭，其父表示，自己「現在只是個靈魂被掏空的父親」、「見到破碎的遺體時心也跟著死了」；其母親也當庭對著林男說，當得知兒子慘死的那一刻「你把我也殺了！」如今看到林男滿口謊言，自己只能以一個心碎無助的母親身分，懇請合議庭以殺人罪重判林男。

林男最後仍強調，自己從小膽子小，案發時若是留在車上或報警可能就沒事，當下因突然被對方的攻擊嚇到，驚嚇過度只想盡快離開現場，但從來沒想過要讓死者遭遇任何不幸。由於直到最後家屬仍不願接受林男當庭道歉。

Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材生替代役男，導致温男慘遭後方接連駛來的4車輾死，新北地院國民法官今依遺棄致死罪判處林男13年徒刑。聯合報系資料照
Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材生替代役男，導致温男慘遭後方接連駛來的4車輾死，新北地院國民法官今依遺棄致死罪判處林男13年徒刑。聯合報系資料照

Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材生替代役男，導致温男慘遭後方接連駛來的4車輾死，新北地院國民法官今依遺棄致死罪判處林男13年徒刑。聯合報系資料照
Bolt司機林宇濬今年1月25日凌晨，於台64快速道路路肩丟包酒醉搭車的温姓高材生替代役男，導致温男慘遭後方接連駛來的4車輾死，新北地院國民法官今依遺棄致死罪判處林男13年徒刑。聯合報系資料照

Bolt 司機 替代役男

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