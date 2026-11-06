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國稅局貪汙弊案會計師涉拿560萬行賄 他全否認：會計專業報酬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦財政部中區國稅局貪汙弊案，起訴時任簡任稽核王志益收賄逾千萬，幫多家中小企業逃稅，多名會計師居中擔任白手套，其中林姓會計涉嫌行賄、幫助逃漏稅捐等11罪，目前仍羈押中；台中地院今開庭，林全部否認犯罪，堅稱沒有行賄，辯護人表示林收500萬元是其會計師報酬。

台中地檢起訴指出，王志益（65歲）違法利用職權，幫政鈺、鼎豐公司許姓董事長，及春錫公司魏姓董事長免納營利事業所得稅、免受裁罰分別達2529萬元、5691萬元，王受業者宴飲、招待赴美國及560萬元賄款。

檢方也查出，林姓會計建議春錫魏姓負責人以560萬元行賄王，並居間聯繫、指導製作不實說明書及轉交賄款。

檢方指控，林還利用專業使八結公司、六月初一公司虛增成本費用，幫八結、六月初一逃漏營利事業所得稅8747萬4737元。又於力道公司股東往來查核案協助製作不實說明書，使負責人沈劭蘭取得3009萬4947元不法利益，並佯稱需500萬元疏通國稅局人員，向沈詐取400萬元至500萬元。

台中地院今再開庭，審判長黃立宇詢問林姓會計對起訴有何意見？林表示全部否認，並稱依規定提供文件交國稅局審核，沒必要說服客戶行賄，自己當然也不會向官員行賄。

林的辯護人主張，林從調查官詢問、檢方偵訊及移審時均表明，他向春錫公司收500萬元是會計服務費，沒對春錫負責人夫婦說錢是要行賄官員，林只有說「花幾百萬可以比較省」，林是以自身會計專業替春錫在合法範圍內節稅。

辯護人說，林替春錫節稅，投入事務所大量人力、心力，彙整相關報稅資料，且我國對會計師收取的報酬，並沒有訂最高限額，林收取的500萬元，確實是會計師報酬。

辯護人也說，檢方根據查扣的2張EXCEL表格，認定林替六月初一、八結公司虛增成本，但根據這2張表換算，六月初一、八結的毛利率會高達80％致90％，根據財政部公告標準中，糕餅麵包製造業毛利率約為20％，顯然表上反應的並非實際成本，僅是事務所內部草稿、沒對外使用。

財政部中區國稅局。聯合報系資料照
財政部中區國稅局。聯合報系資料照

國稅局 弊案 會計師

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