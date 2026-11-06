上櫃公司負責人涉內線交易 士檢諭令100萬元交保

檢調獲報，上櫃公司陸海公司何姓負責人於重訊發布前後買賣公司股票牟利，涉嫌違反證交法。士檢昨天指揮調查局兵分4路搜索，並約談何男等人，今天諭令何男100萬元交保，並限制出境、出海。

檢調接獲檢舉，何男涉嫌於陸海公司於民國110年2月間出售公司重大資產的消息發布前，以人頭帳戶提前買賣陸海公司股票牟利，不法所得估計逾新台幣160萬元，涉嫌違反證券交易法內線交易罪。

士林地檢署檢察官劉畊甫與專案小組調閱相關股票交易及金流資料，詳予比對、逐一勾稽後，昨天指揮法務部調查局台北市調查處，搜索何男住居所及陸海公司位於新北市汐止區的辦公處所等共4處，並通知何男等被告3人、證人3人到案說明。

檢察官複訊後，認為何男涉嫌違反證交法，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知以100萬元具保候傳，並限制出境、出海。

士檢表示，為維護證券市場交易公平，公司內部人或因職業關係獲悉重大消息者，以及自法定內部人等處獲悉消息之人，於實際知悉足以重大影響股價之消息後，自消息明確起至依法公開後18小時內，不得自行或以他人名義買賣該公司股票，以免觸法。