竹南鎮長候選人何秀綿涉賄遭求刑、續押 競選團隊赴院檢拉布條抗議

無黨籍苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗栗地檢署11月4日偵查終結並起訴，具體求刑4年6個月以上。何秀綿的女兒連紫昕及競選團隊指控檢方片面解讀有影響選舉結果之虞，上午赴苗栗地方法院及檢察署前拉布條抗議，痛批司法介入選舉。

苗栗地檢署下午針對此事說明並重申，檢方對賄選案件採嚴查速辦、公正客觀立場，呼籲各界尊重司法、並堅持不賄選。

檢方指出，何姓鎮長候選人及同案其他被告共同逐戶拜訪發放禮盒給多位選民，檢察官於偵查中向法院聲羈何姓被告等7人獲准，11月4日偵查終結，對何姓被告等人提起公訴，同日送審後，法院也裁定何姓被告3人續押，其餘4人交保。

苗栗檢方重申，檢察官偵辦賄選案件均基於審慎態度，依證據認定事實，恪遵刑事訴訟程序，本於公正客觀立場，絕無偏頗，對賄選案毋枉毋縱，亦絕不輕縱任何買票行為，請各界尊重司法，共同維護乾淨選風。

何秀綿競選總部下午也發出新聞稿提出四大質疑，要求檢方針對客廳會備禮、停止同行原因及社區中秋送禮慣例，具體交代認定依據；並對選前羈押及檢方新聞稿提出嚴正抗議，強烈質疑司法處理已介入選舉，對何秀綿的名譽與參選權益造成重大傷害。

何秀綿團隊質疑說「準備茶點，怎麼變成事先講好賄選？」原本安排的是客廳會，助理詢問茶水、茶點能否代為準備，所以才留下「備禮」紀錄。但檢方卻認定，何秀綿事前已知道要帶禮盒，也同意一起送禮拜票。他們要問，這個判斷根據什麼？相關通話究竟說了什麼？何在現場曾表示不能送禮，這段有沒有查？為什麼新聞稿沒交代？

何秀綿團隊並指出，社區多年中秋送禮慣例，為什麼變成何秀綿送禮賄選？該社區中秋贈送禮盒給住戶行之有年，也有住戶表示確有此事。這項背景，檢方是否完整調查？禮盒由誰購買、誰安排發送，何秀綿事前究竟知道多少，都應有具體證據。他們質疑檢方的新聞稿對存在爭議的過程使用高度確定、帶有強烈譴責的措辭，法院還沒完成審理，何的清譽卻已受重大傷害。

競選團隊並指控，何在選前被羈押且公開定調，他們強烈質疑司法已成政治工具，國家司法機關應恪守無罪推定，避免司法資訊誤導選民。如今選舉正進行，何遭到羈押，無法對外說明，檢方新聞稿卻以「矢口否認」、「犯後態度實屬惡劣」等措辭評價，甚至認定她企圖營造冤屈形象。何認為自己沒犯罪，提出辯解，為什麼就被如此形容？她的答辯究竟哪裡與證據不符，請具體說明，讓法院完整審理。

無黨籍苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗栗地檢署提起公訴並具體求刑4年6個月以上。何秀綿的女兒連紫昕及競選團隊指控檢方片面解讀有影響選舉結果之虞，上午赴苗栗院檢前拉布條抗議，痛批司法介入選舉。圖／何秀綿競選總部提供

無黨籍苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗栗地檢署提起公訴並具體求刑4年6個月以上。何秀綿的女兒連紫昕及競選團隊指控檢方片面解讀有影響選舉結果之虞，上午赴苗栗院檢前拉布條抗議，痛批司法介入選舉。圖／何秀綿競選總部提供

無黨籍苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗栗地檢署提起公訴並具體求刑4年6個月以上。何秀綿的女兒連紫昕及競選團隊指控檢方片面解讀有影響選舉結果之虞，上午赴苗栗院檢前拉布條抗議，痛批司法介入選舉。圖／何秀綿競選總部提供