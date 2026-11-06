影／桃市議員段樹文涉賄交保 澄清疑雲：餐會5萬是政府補助

桃園市議員段樹文夫妻與2里長候選人以餐會、禮品共同涉賄，昨遭桃園地檢署搜索、交保後，透過影音說明及三點聲明回應，強調老人福利宣導餐會經費來自市府補助，中秋晚會文旦、白米則由社區發展協會提供，團隊將備妥資料配合調查，盼釐清事實。

段樹文表示，今年8月2日老人福利宣導餐會，實際是由八德區某社區發展協會簡姓理事長向桃園市社會局申請補助辦理，活動經費全數來自政府補助。他進一步指出，其中5萬元是他擔任市議員期間，為老人協會活動所爭取的政府補助；當天他僅受邀到場向鄉親致意，並無以個人資金招待選民的情事。

針對9月18日中秋晚會，段樹文說，現場發放的文旦禮盒及白米均由社區發展協會提供，並由協會自行發放，並非他個人或競選團隊提供。他表示，過去八德區各里及社區舉辦晚會時，身為市議員，通常會提供小額摸彩品與里民同樂；當晚也有多名市議員候選人到場參與，並提供摸彩品。

段樹文表示，當晚他僅陪同參選的妻子到場尋求支持，隨後即離開。他認為，今年由妻子參選，夫妻到場向選民爭取支持，並無不合宜之處。而他也將盡速備妥相關證明文件及活動現場紀錄，陳報檢調機關，並全力配合後續調查，也期盼檢調詳加查證、明察秋毫，早日還原事實真相，相信司法調查後，會還給他們清白。