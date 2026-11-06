AI成駭客幫手！高雄男自學架攻擊網站 竊23萬筆個資賣暗網

高雄38歲林姓男子透過AI撰寫程式，非法駭入公家機關及私人企業網站後台，竊取23萬餘筆民眾個資，再透過暗網販售，非法獲利約270萬元。高雄市刑大搜索逮人，依妨害電腦使用罪嫌移送高雄地檢署，獲3萬元交保。

永豐銀行因客戶存款遭盜轉，疑遭駭客入侵，引起社會驚駭，高雄市警方今天發布，查獲林姓男子也涉嫌當駭客，進入4家機關、機構網站後台盜取個資，要公、民營單位趕緊修補網站程式漏洞。

高雄市刑警大隊科技偵查隊今天表示，警方網路巡邏，發現有人在暗網販售台灣、香港及泰國等地民眾個資，經多方資料比對，鎖定林姓男子涉有重嫌，10月中旬在高雄市鳳山區逮捕林男，查出他涉嫌侵入出版社、樂齡社福機構及2個公務單位竊取個資。

檢警以偵查不公開，不願透漏遭竊個資的公務單位名稱，表示已請2單位修補程式漏洞，2單位也依照資通安全管理辦法呈報上級機關。

警方調查，林姓男子原本在碼頭工作，突發奇想利用生成式AI學習程式撰寫及網路架設技術，整合電腦與雲端儲存服務，建置自動化網路攻擊系統，以「亂槍打鳥」方式鎖定網站，不斷測試入侵網站後台，竊取資料庫內會員、客戶等個人資料，共計23萬餘筆，再將個資放上暗網販售給不特定人士，估計不法獲利約270萬元。

警方專案小組搜索林男住處，查扣高階電腦設備、雲端儲存設備及網路交換器等證物，全案依妨害電腦使用罪嫌，移送高雄地檢署後，林男獲3萬元交保。