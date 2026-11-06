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高雄里長候選人母親節送500顆波士頓蛋糕 涉買票15萬元交保
高雄市林園區陳姓里長候選人上屆參選時以500多票之差落敗，今年大選捲土重來，趁母親節時買了500顆波士頓派蛋糕送給選民，檢調掌握情資，日前傳喚陳男到案，雄檢複訊後諭令陳男和妻子各15萬元及5萬元交保。
雄檢調查，陳男今年3月間取得含有姓名、出生年月日、地址等資料的里民名冊後，今年5月趁母親節機會，透過掌握的名冊發放500顆高單價的波士頓派蛋糕送給選民，並尋求里民認同投票給他，助他能打敗對手。
檢警調接獲情資，昨天執行搜索並傳訊相關被告及證人共30人到案後，檢方認為陳姓里長候選人及妻子伍女涉犯罷免法及非法利用個人資料罪嫌重大，考量兩人無羈押必要，兩人分別以15萬元及5萬元交保。
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