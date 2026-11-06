她卸任鄉長選議員…丈夫接棒選鄉長 涉挪用善款辦免費壽宴雙雙起訴

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰任滿轉戰縣議員，其夫胡智民接棒參選鄉長，遭檢調查辦，涉嫌與小太陽協會人員共同挪用善款舉辦壽宴免費宴請選民，還以慶生名義發放村鄰長每人1000元紅包等。檢方偵查終結，今天依違反選罷法、公益侵占等罪嫌，起訴王、胡及協會徐姓負責人母子、高姓志工等5人。

根據花蓮地檢署起訴書，王玫瑰及胡智民今年3月26日假借胡60歲壽宴，與小太陽協會徐姓理事長及其子共同挪用協會善款39萬2000元，在餐廳席開56桌免費宴請500多名選民，總花費63萬餘元。席間公開表揚政績並高呼競選口號尋求支持，事後還要求參與者補包紅包，企圖湮滅罪證。

此外，4月9日兩人前往宜蘭礁溪餐敘，由王玫瑰交付選民2000元賄款，另假借慶生名義，發放6名村鄰長每人1000元壽星紅包。王玫瑰還涉嫌利用鄉長職權取得公所委員生日名單等個資，於5月至8月間打電話致意，並送上生日蛋糕或1000元慰問金，藉此尋求支持。王、胡兩人被依違反選罷法、個人資料保護法及公益侵占等罪嫌起訴。

另外，小太陽協會徐姓理事長及其子，涉嫌於2023年1月至今年9月間，侵占協會愛心捐款共百萬餘元供個人使用，並將部分贓款藏在住處衣櫥及娘家房間天花板，檢調共查扣84萬餘元。

兩人及協會高姓志工為規避內部監督，還涉嫌偽刻並盜蓋印章，偽造2024年至2025年度經費預決算書及收據，用以公告及報請主管機關備查。檢方依公益侵占、偽造文書等罪嫌，起訴徐姓母子及高姓志工。

花蓮地檢署另向法院聲請沒收扣案賄選現金7萬3000元，以及沒收或追徵公益侵占犯罪所得132萬3000元。

全案除高姓志工外，其餘4人均在押，檢方偵結起訴後，今天移審花蓮地方法院，將開庭審理是否繼續羈押。