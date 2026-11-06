推妻參選爆賄選！桃市議員段樹文夫妻招待飲宴送禮 檢扣170萬

無黨籍桃園市議員段樹文因排黑條款無法連任，由妻子段林淑婷代夫出征，卻夥同瑞發里王姓里長、大順里簡姓里長候選人，以免費餐會及送禮方式行賄，桃園地檢署昨兵分12路搜索並查扣現金170萬元，訊後諭知段某等4人今晨各以50萬至10萬元不等交保。

桃檢襄閱主任檢察官吳靜怡說明，大順里簡姓里長候選人於今年8月2日，以八德區大順協會辦理老人福利宣導活動的名義，免費招待具有投票權的選民前往大溪區某餐廳飲宴，段樹文贊助5萬元餐費並親自到場，與王姓里長、簡姓候選人逐桌敬酒拜票，尋求選民支持段林淑婷、王里長與簡姓候選人。

此外，瑞發里王姓里長尋求連任，今年9月18日舉辦中秋晚會暨婦女福利宣導活動時，由王某、段林淑婷及段樹文共同上台造勢。現場除舉辦以高額電器用品為摸彩品的活動外，更宣布未中獎的里民每人仍可領取一箱6公斤、市價400元的麻豆文旦及一包2公斤、市價250元的白米作為安慰獎，假借提供安慰獎之名對現場里民行求賄選。

桃檢檢察長張春暉獲悉情資後甚為重視，指派檢察官吳明嫻、李亞蓓及許紋菱共組辦案團隊，指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局八德分局與刑事警察大隊組成專案小組積極深入查訪蒐證。

專案小組研判時機成熟後，向桃園地院聲請搜索票獲准，昨天兵分多路前往涉案4人的住處及競選總部等12處執行搜索，當場查扣涉嫌行賄的現金170萬元，並傳喚涉案被告與證人共36人到案。

桃檢動員24名檢察官連夜訊問後，認為段某等4人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，涉犯對有投票權人行求不正利益及賄賂罪，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，分別諭知段樹文50萬元、妻子段林淑婷30萬元、王姓里長20萬元及簡姓里長候選人10萬元交保。

桃檢強調，公平與公正的選舉是民主政治的基石，民眾若遇到任何涉及現金、贈禮、餐會或招待旅遊等行賄行為，請勇於撥打免費檢舉專線0800-024-099挺身檢舉，檢舉人身份將全程保密，並會依法核發檢舉獎金，共同捍衛優質清明的民主環境。

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桃園市八德區瑞發里王姓里長尋求連任，今年9月18日舉辦活動時，王某與段樹文夫婦共同上台造勢，現場除了有高檔電器用品為摸彩品外，更宣布未中獎的里民每人仍可領取一箱6公斤、市價400元的麻豆文旦及一包2公斤、市價250元的白米作為安慰獎。圖／桃園地檢署提供

桃園市八德區瑞發里王姓里長尋求連任，今年9月18日舉辦活動時，王某與段樹文夫婦共同上台造勢，現場除了有高檔電器用品為摸彩品外，更宣布未中獎的里民每人仍可領取一箱6公斤、市價400元的麻豆文旦及一包2公斤、市價250元的白米作為安慰獎。圖／桃園地檢署提供