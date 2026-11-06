快訊

立冬旺運來了！命理師揭「5大聚勢生肖」有望一路高飛

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

聽新聞
0:00 / 0:00

選前起訴！張家豪參選壯圍鄉長送酒行賄 宜檢今偵結

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭檢調偵辦壯圍鄉長候選人張家豪涉及送清酒禮盒賄選案，今天偵結，依涉犯選罷法投票行求賄賂罪嫌起訴；張家豪是現任公所主祕，因涉賄已被羈押近2個月，檢方起訴後移審宜蘭地院，下午將開庭審理決定是否續押。

起訴書指出， 張家豪今年2月公開表態要參選壯圍鄉長，2月8日前後，涉嫌利用公所歲末聯歡餐會，贈送酒類禮盒給有投票權人行賄。

宜蘭檢警調9月9日持宜蘭地院核發搜索票，搜索23處、查扣酒類禮盒等證物，並傳喚22人到案，聲押張家豪獲准，今天偵結。

據了解，張家豪是在村鄰長年終餐會，贈送貼有主祕名片的金箔清酒禮盒約20多瓶，每瓶市價約680元。

下屆壯圍鄉長有4人參選，張家豪由國民黨提名，民進黨則提名前立委陳歐珀服務處主任吳文進，另有無黨籍的已故鄉代會前主席詹旺彬的遺孀張秋香，及曾任宜蘭縣肉品市場總經理的游美蘭，張家豪原本聲勢不錯，因涉賄遭羈押，如今又被起訴，選情勢必再受到重創。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭地檢署偵辦壯圍鄉長參選人張家豪行賄案，今天偵結起訴。 圖／取自臉書
宜蘭地檢署偵辦壯圍鄉長參選人張家豪行賄案，今天偵結起訴。 圖／取自臉書

張家豪 鄉長 賄選 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

礁溪鄉長張永德參選議員涉公款買行李箱送村鄰長 20萬交保

轉戰縣議員！宜蘭礁溪鄉長張永德涉賄選 20萬元交保

蘇震清兒媳藍婉茜涉賄20萬交保發文 屏檢批恐藉自媒體串證與事證不符

里港鄉長參選人藍婉茜涉賄交保 屏檢認有重大不符恐涉串證

相關新聞

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

網紅蔡阿嘎經紀公司「大頭佛娛樂」、「蘿蔔糕娛樂」前行銷公關林沛蓁（暱稱蘿拉），涉嫌利用職務之便，把廠商接洽議約權限，長年以「AB合約」手法賺取價差。士林地檢署偵結，認定蘿拉坑殺公司高達2236萬8192元，並將不法所得用於購買精品、洗錢，今依背信罪、商業會計法填製不實會計憑證及洗錢等罪嫌起訴。

摔死3月大男嬰…冷血爸媽爽泡溫泉打卡「覺得美好」 判關9年10月定讞

宜蘭市吳姓男子和朱姓妻子多次拋摔3個月大的兒子，男嬰腦出血昏迷送醫，兩人還一同出遊泡湯，或在醫院美食街打卡「覺得美好」，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判吳9年10月徒刑定讞。

鏡電視增資30億「被拖3年」興訟求准 法院駁回：NCC沒人

鏡電視爭取上架86頻道，力拚將資本額增資為30億元，2023年8月送件申請營運計畫變更，迄今懸而為決；公司不滿，控訴NCC遲未審查申請案有行政怠惰之嫌，興訟請求核准或開會決議。台北高等行政法院審理，認為NCC目前已無委員在任，無從合法開會審議，一審判鏡電視敗訴。

高檢署出手！違反國安法、貪汙 起訴高金素梅求刑14年、張俊傑15年

立委高金素梅辦公室主任張俊傑因涉及共諜案棄保潛逃，日前已確定自基隆搭乘漁船偷渡出境，台灣高等檢察署今天正式依違反國家安全法為大陸地區公務機構發展組織罪、貪汙治罪條例職務上收賂等罪嫌，起訴高金素梅、張俊傑及辦公室主任陳智葟、助理林怡君共4人，並對前2者各求刑14及15年。

勤後假槍換真槍報復長官 保二總隊前警員遭求重刑

警政署保二總隊前林姓警員僅因不滿機動中隊何姓代理中隊長處理自身請假問題，竟於今年3月7日勤務結束後，故意持模型槍、假子彈調包真槍和子彈，再繳回單位。台北地檢署認為，林員趁離職前調包槍彈，刻意要報復長官讓他難堪，事後飾詞狡辯，今依槍砲條例非法持有制式手槍、子彈罪起訴林員並求處重刑。

張俊傑靠漁網遮蔽就逃亡！海巡登檢竟未察 陸籍船長6人遭聲押

立委高金素梅前助理張俊傑從基隆成功偷渡，關鍵竟是一張魚網！據了解，10月28日張俊傑登上「滿瑞富6號」漁船後，遇到海巡登船檢查，張俊傑情急下即躺在甲板側邊，拿著陸籍船長陳華亭拿他的魚網蔽體，海巡人員竟未察覺，就放行漁船通過，形同國安大破口，檢方今天凌晨聲押禁見陳華亭等六人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。