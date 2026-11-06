選前起訴！張家豪參選壯圍鄉長送酒行賄 宜檢今偵結

宜蘭檢調偵辦壯圍鄉長候選人張家豪涉及送清酒禮盒賄選案，今天偵結，依涉犯選罷法投票行求賄賂罪嫌起訴；張家豪是現任公所主祕，因涉賄已被羈押近2個月，檢方起訴後移審宜蘭地院，下午將開庭審理決定是否續押。

起訴書指出， 張家豪今年2月公開表態要參選壯圍鄉長，2月8日前後，涉嫌利用公所歲末聯歡餐會，贈送酒類禮盒給有投票權人行賄。

宜蘭檢警調9月9日持宜蘭地院核發搜索票，搜索23處、查扣酒類禮盒等證物，並傳喚22人到案，聲押張家豪獲准，今天偵結。

據了解，張家豪是在村鄰長年終餐會，贈送貼有主祕名片的金箔清酒禮盒約20多瓶，每瓶市價約680元。

下屆壯圍鄉長有4人參選，張家豪由國民黨提名，民進黨則提名前立委陳歐珀服務處主任吳文進，另有無黨籍的已故鄉代會前主席詹旺彬的遺孀張秋香，及曾任宜蘭縣肉品市場總經理的游美蘭，張家豪原本聲勢不錯，因涉賄遭羈押，如今又被起訴，選情勢必再受到重創。

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