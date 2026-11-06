勤後假槍換真槍報復長官 保二總隊前警員遭求重刑

警政署保二總隊前林姓警員僅因不滿機動中隊何姓代理中隊長處理自身請假問題，竟於今年3月7日勤務結束後，故意持模型槍、假子彈調包真槍和子彈，再繳回單位。台北地檢署認為，林員趁離職前調包槍彈，刻意要報復長官讓他難堪，事後飾詞狡辯，今依槍砲條例非法持有制式手槍、子彈罪起訴林員並求處重刑。

檢方調查，林員自民國2012年起擔任警職，2025年3月1日任職保二總隊第一大隊機動中隊，後於今年2月初申請離職，卻利用同年3月7日下午負責巡邏勤務後返隊繳械，趁監督員警未注意，將警用手槍、彈匣及子彈11顆藏放其隨身背包內，再以自備的氣動式道具槍、訓練用彈匣及11顆道具手槍調包後繳還。

事後林員辯稱，自己離職前僅配掛簡便槍套及彈匣套，為避免巡邏時不慎遺失而改換成假槍彈，並將真槍彈放在個人背包內，勤後一時忘記將真槍彈取出歸還。

檢方查出，林員長期不滿何姓長官管理方式，今年2月24日上午退勤繳還槍彈時，明知槍內尚有上膛子彈，竟2次舉槍瞄準械彈室外作勢開槍；案發日，調包槍彈被人贓俱獲當下，還向其他同仁大喊「我被何隊長搞得壓力這麼大」、「隊長逼我的」，故不採信其辯詞依法起訴。

檢方審酌林身為警員，僅因請假問是不滿主管管理方式，基於報復心理，在離職前夕利用職務上機會，擅自非法持有具有高度危險性的槍彈，行為惡性非低，且迄今矢口否認犯行，飾詞狡辯，犯度態度不佳，建請法院從重量刑。