鏡電視增資30億「被拖3年」興訟求准 法院駁回：NCC沒人

鏡電視爭取上架86頻道，力拚將資本額增資為30億元，2023年8月送件申請營運計畫變更，迄今懸而為決；公司不滿，控訴NCC遲未審查申請案有行政怠惰之嫌，興訟請求核准或開會決議。台北高等行政法院審理，認為NCC目前已無委員在任，無從合法開會審議，一審判鏡電視敗訴。

鏡電視公司申設「鏡電視新聞台」，2023年獲NCC有條件許可上架86頻道，承諾將原資本額20億元增資為30億元。同年8月，公司董事會決議發行新股，實收資本額增加為30億元，並洽特定人認購新股，其中部分以債權抵繳股款。

鏡電視後續申請營運計畫變更，NCC也數度要求補正股東名冊、股權結構、認購資金來源等，公文往來多達23次。未料，NCC最後一次函復落在去年8月5日，之後便再無音訊，申請案迄今懸而未決。

鏡電視主張，申請案早自2023年8月25日提出，應適用行政程序法規定於5個月內處理，但NCC至今未有實質審查或准駁決定，已嚴重逾期，因而向北高行提起行政訴訟，請求命NCC核准申請案，或召開委員會議並作成決議。

鏡電視控訴，從申請案提出至2024年12月這1年3個月期間，NCC雖陸續有委員卸任，但人數均達4人以上，過去也不是沒在法定員額未達過半的情形下，以現有委員人數開會並作成決議的紀錄，卻刻意不審查本案申請，形同行政怠惰。

北高行審酌，有關衛星頻道業者的實收資本額、股東等事項涉及原許可內容變更，應向NCC申請變更許可。另NCC是合議制獨立機關，委員均具電信、資訊、傳播、法律或財經等專業，許可案件涉及專業判斷及裁量，應由委員親自決議。

北高行指出，增資案須由委員會依法形成決議，相關程序不能由法院代替。然而，NCC自2024年起陸續有委員任期屆滿卸任且未補員，直至本案言詞辯論終結時，已無委員在任，無從合法組成委員會並形成決議，鏡電視請求均為無理由，應予駁回。可上訴。