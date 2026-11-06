高雄林園某里長參選人涉送波士頓派賄選 15萬元交保

立委高金素梅前助理張俊傑從基隆成功偷渡，關鍵竟是一張魚網！據了解，10月28日張俊傑登上「滿瑞富6號」漁船後，遇到海巡登船檢查，張俊傑情急下即躺在甲板側邊，拿著陸籍船長陳華亭拿他的魚網蔽體，海巡人員竟未察覺，就放行漁船通過，形同國安大破口，檢方今天凌晨聲押禁見陳華亭等六人。

2026-11-06 09:42