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高雄林園某里長參選人涉送波士頓派賄選 15萬元交保
高雄林園區陳姓里長參選人涉非法蒐集里民個人資料，藉母親節名義逐戶分送500顆高價波士頓派賄選。雄檢昨天發動搜索，訊後依違反選罷法等罪嫌諭知陳姓男子新台幣15萬元交保。
台灣高雄地方檢察署接獲賄選情資，隨即指派檢察官指揮法務部調查局高雄市調查處等組專案小組擴大偵辦。
檢調查出陳姓里長參選人為求當選，今年3月透過不明管道取得含里民姓名、出生年月日與地址等資料名冊翻拍照為買票依據，5月與伍姓妻子藉母親節名義，針對具投票權選民，逐戶發送高單價波士頓派蛋糕，當面要求投票支持，共發送500顆。
專案小組多名檢察官協同辦案發動搜索，傳喚陳姓男子夫妻及相關證人共30人到案說明，訊後認陳姓男子涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪，及個資保護法違法利用個資等罪嫌重大，諭知15萬元交保，同案妻子5萬元交保。
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