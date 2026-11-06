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蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

網紅蔡阿嘎經紀公司「大頭佛娛樂」、「蘿蔔糕娛樂」前行銷公關林沛蓁（暱稱蘿拉），涉嫌利用職務之便，把廠商接洽議約權限，長年以「AB合約」手法賺取價差。士林地檢署偵結，認定蘿拉坑殺公司高達2236萬8192元，並將不法所得用於購買精品、洗錢，今依背信罪、商業會計法填製不實會計憑證及洗錢等罪嫌起訴。

同案被起訴還包括，協助開立不實發票的星際娛樂公司吳姓負責人、林姓會計。檢方指出，吳、林雖協助開立發票，但查無證據兩人知悉蘿拉藉此背信謀利，依違反商業會計法起訴；至於蘿拉的同居吳姓友人，因協助掩飾洗錢犯罪，另獲緩起訴處分。

起訴指出，蘿拉在2018年12月至2024年5月間，擔任大頭佛與蘿蔔糕兩家關係企業的行銷公關，負責對外接案與議約，她因掌握與廠商的接洽權限，向廠商報出「完整報價」後，向公司回報「較低報價」。

蘿拉向廠商宣稱公司有「稅務需求」，要求將合作拆分簽立兩份合約，A合約與大頭佛或蘿蔔糕簽署，主要款項匯入公司；B合約則與星際公司簽署，其餘差額款項則匯入星際帳戶，星際公司明知B合約為虛偽，仍配合開立不實發票，讓廠商陸續匯款共計2236萬8192元，嚴重損害經紀公司利益。

檢方查出，犯罪所得匯入星際帳戶後，蘿拉便通知吳、林把款項轉帳至指定帳戶，或提領現金給她，隨後把錢拿來買愛馬仕、Dior等精品，還把名牌包拿到二手店寄賣。

全案因媒體大幅報導，蘿拉在2024年11月自首，檢警隨後發動搜索拘提，在她租屋處扣得大量精品、手機、虛擬貨幣及帳冊明細。

檢方認定蘿拉涉犯背信、填製不實會計憑證及一般洗錢罪嫌，且兩罪犯意各別、行為互殊，請法院分論併罰，並審酌她自首，依法減輕其刑，同時向法院聲請沒收不法所得共2236多萬元。

蔡阿嘎前員工蘿拉（中）遭控以「AB合約」賺取價差，不法獲利達2236多萬元，士林地檢署偵結依背信罪、商業會計法填製不實會計憑證及洗錢等罪嫌起訴。圖／截自蔡阿嘎 IG
蔡阿嘎前員工蘿拉（中）遭控以「AB合約」賺取價差，不法獲利達2236多萬元，士林地檢署偵結依背信罪、商業會計法填製不實會計憑證及洗錢等罪嫌起訴。圖／截自蔡阿嘎 IG

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