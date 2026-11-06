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高檢署出手！違反國安法、貪汙 起訴高金素梅求刑14年、張俊傑15年

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立委高金素梅辦公室主任張俊傑因涉及共諜案棄保潛逃，日前已確定自基隆搭乘漁船偷渡出境，台灣高等檢察署今天正式依違反國家安全法為大陸地區公務機構發展組織罪、貪汙治罪條例職務上收賂等罪嫌，起訴高金素梅、張俊傑及辦公室主任陳智葟、助理林怡君共4人，並對前2者各求刑14及15年。

起訴指出，高金素梅等於2005至2016年間，將部落工作隊及國會團隊統合成「祖靈之邦團隊」後，以「一套人馬，兩塊招牌」手法，由張、陳統領該團隊的競選、問政及原住民鄉部落聯繫工作，林則做為高金、張的代理人，居間穿梭兩岸接受中共官員指示並進行傳達。

檯面上，由張接受中共捐贈原鄉部落建設經費，充實高金競選連任資源；檯面下，再利用親友帳戶等管道將約1億7千萬餘元的巨額資金匯入國內，引入中共資源為大陸地區公務機構發展組織。

另外，高金素梅則依照中共官員及所派遣之人授意指示，在立法院分別以召開組團赴聯合國反日記者會、對日本代表處質詢刪除預算、質詢反對軍購案，以及透過程序委員會委員身分，影響法案審議及針對課綱微調於委員會發聲支持等行為，影響我國議事運作，並針對兩岸、外交等重要議題進行抗議發聲，對我國主權完整、國家安全及社會安定造成重大危害。

高金素梅自2002年起擔任立委迄今，明知上情仍藉由立委職權，配合張、陳、林居間傳達中共官員指示，以在國會內擔任程序委員影響議事，或針對「反軍購」、「課綱微調」等議案及兩岸、外交等相關議題配合進行發聲、抗議等行為作為對價，因此其收受巨額資金運作委員辦公室及「祖靈之邦團隊」，收受中共捐贈經營原民部落選區，已涉犯貪汙條例職務上收賄罪。

檢察官認為，高金素梅身為立委竟為連任及牟取不法利益，與張俊傑等人合謀收受境外敵對勢力提供資源及巨額資金，為大陸地區公務機構發展組織，企圖動搖民心，更利用監督問政，尤其是反軍購、兩岸、外交及國防等重要議題，內外勾結配合中共發聲，危害我國主權完整、國家安全及社會安定甚鉅，情節重大，偵查中仍推諉卸責、毫無悔意，故求處重刑14年。

至於潛逃出境的張俊傑與高金等人合謀收受境外敵對勢力提供之的資源及巨額資金，為大陸地區公務機構發展組織，安排相關人員前往大陸地區接受島內統戰工作等訓練課程，滲透原民部落地區，試圖作為「第五縱隊」，東窗事發後又棄保潛逃，惡性極為重大，故求刑15 年。於偵查中自白的陳、林2人已繳回犯罪所得，且就高金、張的共犯情節供述明確，建請法院量處適當刑度。

高檢署今依違反<a href='/search/tagging/2/國安法' rel='國安法' data-rel='/2/136045' class='tag'><strong>國安法</strong></a>、貪汙收賄等罪起訴立委高金素梅、辦公室主任張俊傑、陳智葟及助理林怡君4人。聯合報系資料照
高檢署今依違反國安法、貪汙收賄等罪起訴立委高金素梅、辦公室主任張俊傑、陳智葟及助理林怡君4人。聯合報系資料照

高金素梅 張俊傑 國安法 貪汙 共諜案

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