竹縣芎林鄉代參選人涉賄 與樁腳遭羈押禁見

邱姓新竹縣芎林鄉民代表參選人涉送白米及現金買票，新竹地檢署今天說，邱姓參選人及謝姓樁腳涉違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大且有串證之虞，法院昨天裁定2人羈押禁見。

台灣新竹地方檢察署表示，日前指揮警方及內政部移民署等搜索2處，拘提邱姓參選人、謝姓樁腳並通知20名選民到案，查扣現金新台幣1萬7080元、10斤裝白米5包、手機及帳務資料等證物。

檢方說，邱姓參選人涉於今年4月到10月，每月或不定期交付價值約280元白米1包及現金500元給選民為賄選對價，尋求支持。

檢方表示，經訊問認邱姓參選人及謝姓樁腳涉違反選罷法交付賄賂罪嫌重大且有串證之虞，向台灣新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。