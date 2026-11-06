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台南男發「共諜賴清德」傳單 法院裁定不罰：屬抒發不滿

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

戴姓男子今年9月30日在台南火車站等處發放「共諜賴清德讓兩岸統一」等內容傳單，警方認他依涉散布謠言，影響公共安寧送辦。台南簡易庭認他抒發個人對現任總統不滿情緒，是否會轉化成畏懼及恐慌等負面心理令人懷疑而判不罰。

戴於9月30日11時17分許在台南中西區中山路、民權路及民族路一帶，發放標題「共諜賴清德讓兩岸統一！廣傳」傳單，內文寫道：「賴清德不僅讓共機進來，還幫中共把陸客阻隔（大陸人民不僅不想血洗武統台灣，唯一能同生死消滅中共）。標準的中共同路人…」等言論。警方依涉社會秩序維護法送辦。

他坦承發送傳單，辯稱因為先前執政黨執政時共機都沒有進來，現在執政黨執政共機卻進來了，「要讓大家知道這件事情」他說。

台南簡易庭認為，依社會秩序維護法第63條第1項第5款明文規定，按散布謠言，足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

然而，該款非行，須行為人主觀上有將明知為不實事實散發傳布於公眾目的，並於客觀上先以語言或文字等意思表示將該不實事實捏造以謠言呈現，再以語言或文字等傳播方式將該謠言散發傳布於公眾，且該散布謠言內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，而有影響公共安寧情形。

台南簡易庭表示，觀諸其言論是在抒發個人對現任總統不滿情緒，而文字內容雖可能促發人民對兩岸政策討論，但是否會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，令人懷疑。

同時，戴雖將該言論傳單於火車站、路旁廣發，或將傳單放置於布告欄或機車等處，但並無證據足見該言論已使觀看者產生畏懼或恐慌，致有影響公共安寧情形，自不得單憑戴發放該言論傳單事實，就說他有散布謠言足以影響公共安寧非行。

台南簡易庭表示，觀諸戴的言論是在抒發個人對現任總統不滿情緒，而文字內容雖可能促發人民對兩岸政策討論，但是否會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，令人懷疑，而判不罰。聯合報系資料照
台南簡易庭表示，觀諸戴的言論是在抒發個人對現任總統不滿情緒，而文字內容雖可能促發人民對兩岸政策討論，但是否會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，令人懷疑，而判不罰。聯合報系資料照

共諜 賴清德 台南

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