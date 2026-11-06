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張俊傑靠漁網遮蔽就逃亡！海巡登檢竟未察 陸籍船長6人遭聲押
立委高金素梅前助理張俊傑從基隆成功偷渡，關鍵竟是一張魚網！據了解，10月28日張俊傑登上「滿瑞富6號」漁船後，遇到海巡登船檢查，張俊傑情急下即躺在甲板側邊，拿著陸籍船長陳華亭拿他的魚網蔽體，海巡人員竟未察覺，就放行漁船通過，形同國安大破口，檢方今天凌晨聲押禁見陳華亭等六人。
同案聲押包括台籍人頭船長黃新嘉、四名印尼漁工；船東李鳳嬌10萬交保、限制出境出海。
據悉，張俊傑10月28日先登上「錢春168號」漁船，再跳到「滿瑞富6號」出海，開船者是大陸籍船長陳華亭。張俊傑原本是坐著看海，沒多久海巡就要求登船檢查，陳華亭要張俊傑趕快躲起來，由於船上根本沒有所謂「密室夾層」，張俊傑只能躺在舺板側緣，身上蓋著魚網遮蔽，要抓他並非難事。
沒想到，海巡人員上船檢查後，只是拿手電筒揮幾下就下船，並沒有實施嚴密安檢，以致張俊傑能夠「平安」出海，讓檢警的嚴密佈防瞬間破功，如此鬆散的檢查，令專案小組感到驚訝與錯愕。
據調查，10月29日下午，「滿瑞富6號」開到海峽中線後，張俊傑就被大陸漁船接走，自此揚長而去，結束2個月的逃亡生活，30日陳華亭將漁船開回台灣，檢警11月2日追到張俊傑現身正濱漁港，但為時已晚。
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