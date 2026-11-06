幫付每人1500元 五峰村長候選人兒子招待9選民海釣遭聲押

新竹地檢署今天公布3起賄選案件，分別聲押、羈押及起訴。五峰鄉陳姓村長候選人兒子為幫父親拉票，涉嫌招待9名選民海釣，支付每人1500元費用；芎林鄉邱姓代表候選人涉嫌送白米、現金買票，峨眉鄉徐姓村長候選人則以每票3000元行賄。

新竹地檢署指出，五峰鄉陳姓村長候選人的兒子，涉嫌今年10月間為協助父親當選，招待9名具有投票權的選民前往海釣場釣魚，並代為支付每人1500元釣魚費，總計1萬3500元，以免費釣魚作為賄選對價，尋求選民支持父親。

檢方接獲情資後，由檢察官蘇聖峯偵辦，昨天指揮警方、移民署及調查站搜索2處，傳喚陳姓樁腳及9名選民，查扣手機2支、現金9000元等證物。檢察官訊問後，認為陳男涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見。

另一起發生在芎林鄉，邱姓鄉民代表候選人涉嫌從今年4月至10月間，每月或不定期贈送選民10斤裝白米，每包價值約280元，另搭配現金500元，藉此爭取選民支持。

檢方4日指揮警方搜索2處，拘提邱姓候選人、謝姓樁腳，並通知20名選民到案，查扣現金1萬7080元、10斤裝白米5包、手機2支及帳務資料。檢察官認為2人涉嫌賄選且有串證之虞，聲請羈押禁見，法官昨天裁定准許。

至於峨眉鄉中盛村徐姓村長候選人，則涉嫌今年7月至8月間，以每票3000元代價買票，先後交付8萬7000元給11名選民，要求本人或家人投票支持；另透過李姓、楊姓樁腳轉交6萬3000元給其他4名選民，合計行賄50人次。

檢方偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，起訴徐姓候選人及2名樁腳，並就扣案10萬5000元、未扣案4萬5000元，合計15萬元賄款聲請沒收。

新竹地檢署呼籲，選舉應以政見及服務爭取認同，不應透過現金、禮品或其他不當利益換取選票。民眾若發現疑似賄選情事，可保留相關事證，撥打反賄選專線0800-024-099，接通後按4檢舉。