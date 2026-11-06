快訊

高檢署出手！違反國安法、貪汙起訴高金素梅求刑14年、張俊傑15年

霸王級寒流又要來了？ 專家破解迷思 曝決定冷不冷的關鍵因素

91APP用Google表單補償申請被罵翻！「資安零分」二度致歉改用這管道

聽新聞
0:00 / 0:00

幫付每人1500元 五峰村長候選人兒子招待9選民海釣遭聲押

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹地檢署今天公布3起賄選案件，分別聲押、羈押及起訴。五峰鄉陳姓村長候選人兒子為幫父親拉票，涉嫌招待9名選民海釣，支付每人1500元費用；芎林鄉邱姓代表候選人涉嫌送白米、現金買票，峨眉鄉徐姓村長候選人則以每票3000元行賄。

新竹地檢署指出，五峰鄉陳姓村長候選人的兒子，涉嫌今年10月間為協助父親當選，招待9名具有投票權的選民前往海釣場釣魚，並代為支付每人1500元釣魚費，總計1萬3500元，以免費釣魚作為賄選對價，尋求選民支持父親。

檢方接獲情資後，由檢察官蘇聖峯偵辦，昨天指揮警方、移民署及調查站搜索2處，傳喚陳姓樁腳及9名選民，查扣手機2支、現金9000元等證物。檢察官訊問後，認為陳男涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見。

另一起發生在芎林鄉，邱姓鄉民代表候選人涉嫌從今年4月至10月間，每月或不定期贈送選民10斤裝白米，每包價值約280元，另搭配現金500元，藉此爭取選民支持。

檢方4日指揮警方搜索2處，拘提邱姓候選人、謝姓樁腳，並通知20名選民到案，查扣現金1萬7080元、10斤裝白米5包、手機2支及帳務資料。檢察官認為2人涉嫌賄選且有串證之虞，聲請羈押禁見，法官昨天裁定准許。

至於峨眉鄉中盛村徐姓村長候選人，則涉嫌今年7月至8月間，以每票3000元代價買票，先後交付8萬7000元給11名選民，要求本人或家人投票支持；另透過李姓、楊姓樁腳轉交6萬3000元給其他4名選民，合計行賄50人次。

檢方偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，起訴徐姓候選人及2名樁腳，並就扣案10萬5000元、未扣案4萬5000元，合計15萬元賄款聲請沒收。

新竹地檢署呼籲，選舉應以政見及服務爭取認同，不應透過現金、禮品或其他不當利益換取選票。民眾若發現疑似賄選情事，可保留相關事證，撥打反賄選專線0800-024-099，接通後按4檢舉。

五峰鄉陳姓村長候選人兒子為幫父親拉票，涉嫌招待9名選民海釣，支付每人1500元費用。示意圖／聯合報系資料照
五峰鄉陳姓村長候選人兒子為幫父親拉票，涉嫌招待9名選民海釣，支付每人1500元費用。示意圖／聯合報系資料照

賄選 新竹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假借退旅費名義涉現金買票 彰化里長參選人遭起訴

竹縣五峰鄉某村長參選人兒涉賄選 檢聲押禁見

馬祖南竿疑幽靈人口介選 3人交保

礁溪鄉長張永德參選議員涉公款買行李箱送村鄰長 20萬交保

相關新聞

高檢署出手！違反國安法、貪汙 起訴高金素梅求刑14年、張俊傑15年

立委高金素梅辦公室主任張俊傑因涉及共諜案棄保潛逃，日前已確定自基隆搭乘漁船偷渡出境，台灣高等檢察署今天正式依違反國家安全法為大陸地區公務機構發展組織罪、貪汙治罪條例職務上收賂等罪嫌，起訴高金素梅、張俊傑及辦公室主任陳智葟、助理林怡君共4人，並對前2者各求刑14及15年。

張俊傑靠漁網遮蔽就逃亡！海巡登檢竟未察 陸籍船長6人遭聲押

立委高金素梅前助理張俊傑從基隆成功偷渡，關鍵竟是一張魚網！據了解，10月28日張俊傑登上「滿瑞富6號」漁船後，遇到海巡登船檢查，張俊傑情急下即躺在甲板側邊，拿著陸籍船長陳華亭拿他的魚網蔽體，海巡人員竟未察覺，就放行漁船通過，形同國安大破口，檢方今天凌晨聲押禁見陳華亭等六人。

幫付每人1500元 五峰村長候選人兒子招待9選民海釣遭聲押

新竹地檢署今天公布3起賄選案件，分別聲押、羈押及起訴。五峰鄉陳姓村長候選人兒子為幫父親拉票，涉嫌招待9名選民海釣，支付每人1500元費用；芎林鄉邱姓代表候選人涉嫌送白米、現金買票，峨眉鄉徐姓村長候選人則以每票3000元行賄。

台南男發「共諜賴清德」傳單 法院裁定不罰：屬抒發不滿

戴姓男子今年9月30日在台南火車站等處發放「共諜賴清德讓兩岸統一」等內容傳單，警方認他依涉散布謠言，影響公共安寧送辦。台南簡易庭認他抒發個人對現任總統不滿情緒，是否會轉化成畏懼及恐慌等負面心理令人懷疑而判不罰。

竹縣五峰鄉某村長參選人兒涉賄選 檢聲押禁見

新竹縣五峰鄉爭取連任的陳姓某村長參選人，其兒子疑涉賄選案，今天有多人遭搜索約談，檢方向法院聲請羈押禁見陳姓村長參選人的兒...

修反滲透法重罰跨境鎮壓 朝野不同調

立法院司法及法制委員會昨邀法務部等機關，針對跨境鎮壓及法律防制機制報告。法務部長鄭銘謙證實，將修法在反滲透法增訂規範、加重處罰。民眾黨立委陳昭姿質疑，先前討論修法後無下文，這回重提是否是「選前騙選票」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。