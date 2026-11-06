修反滲透法重罰跨境鎮壓 朝野不同調

立法院司法及法制委員會昨邀請法務部長鄭銘謙（右前）、陸委會副主委梁文傑（右後）、司法院、外交部、內政部、國家安全局等單位專題報告「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」並備質詢。記者曾吉松／攝影

立法院司法及法制委員會昨邀法務部等機關，針對跨境鎮壓及法律防制機制報告。法務部長鄭銘謙證實，將修法在反滲透法增訂規範、加重處罰。民眾黨立委陳昭姿質疑，先前討論修法後無下文，這回重提是否是「選前騙選票」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋遭跟蹤、相聲演員黃逸豪受假車禍威脅、喜劇俱樂部遭潑穢物等案，疑有境外敵對勢力操控，行政院定調為「跨境鎮壓」。法務部認為相關罰則過輕。陳昭姿說，防制跨境鎮壓涉及反滲透法、國安法，民進黨立委今年一月、四月排審修法，卻草草散會、未追進度，如今重提「是不是演很大？」她認為不能把修法當選舉工具。

國民黨立委翁曉玲說，檢察官選前大量辦理反滲透法案件，選後卻有極高比例獲不起訴或判無罪。她反對違反罪刑法定原則辦案，要求法務部提供羈押後判無罪確定、聲請刑事補償的資料，並請陸委會公布境外敵對勢力名單。

翁曉玲說，黃逸豪假車禍案中新北地檢署稱加害人受大陸人士指示，但不等於受「共產黨」指示；政府稱中共進行認知作戰，但到底誰在綁架選民、進行「境內」鎮壓？

立委林沛祥質疑，政府如何認定案件受中共指示，要求提出具體證據，不應將境外、大陸人士或具特定背景者的犯罪行為一律貼上跨境鎮壓標籤。

鄭銘謙表示，現行法令論罪多屬對個人法益的侵害，例如打人適用普通傷害罪，潑漆論以毀損、恐嚇罪，跟監偷拍以妨害秘密或個人資料保護法論罪，但刑度偏低，無法充分評價威脅我國民主法治的惡性。

鄭舉例，設置「台獨舉報專區」鎮壓，現行法制無法處罰舉報者；對特定人士跟蹤盯梢，因與性別無關，也無法依跟蹤騷擾法究責。法務部正依行政院指示，在反滲透法增訂罪責，對滲透來源實施跨境鎮壓訂定重罰條款。

大陸委員會副主委梁文傑表示，二○○五年至今，中共對台跨境鎮壓達一三一人、一四九人次，對象涵蓋政治人物、軍事、司法、學界及公民人士。行政院今年四月成立「跨境鎮壓協處平台」，採提高加害成本、減少受害損失策略，突破「境外指揮、境內犯罪」鏈。