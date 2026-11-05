聽新聞
0:00 / 0:00
基隆乾泰豐綁圍標貪汙弊案起訴…議員曾紀嚴等6人續押 僅會計交保
基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，檢方今天偵結起訴國民黨議員曾紀嚴及4名市府科長等官員及業者共9人。涉案羈押中7人移審法院，今晚法官裁定6人仍有串滅證之虞續押，只有洪姓會計20萬交保，
檢方今天偵結，將國民黨議員曾紀嚴、市府工務處公用事業科長顧勝璿、前中正區長傅俊昇等5名公務員及乾泰豐老闆何沛紳等業者共9人，依涉犯違反貪汙治罪條例、公務員洩漏秘密罪、公務員財產來源不明與違反政府採購法等罪嫌提起公訴。
檢察官起訴並移審羈押中被告曾紀嚴等人違反貪汙治罪條例等，經法院法官訊問後，認為均犯罪嫌疑重大，曾紀嚴、顧勝璿、何沛紳、楊鴻祺、傅俊昇、陳南宏等人，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡、滅證及串證之虞，裁定羈押，並禁止接見通信。
會計洪美香無羈押必要性，諭知20萬元交保，限制住居於現住處及並限制出境、出海。案件尚待進行國民法官審判程序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。