檢抗告成功！酒駕累犯撞死奔喪女大生10萬交保 原裁定撤銷發回

屏東縣里港鄉20歲蔡姓女大生，2日因爺爺過世返鄉奔喪，當晚外出買晚餐遭25歲詹男酒駕撞死，祖孫同日離世。詹男酒測值高達每公升0.81毫克，且是酒駕累犯，檢方聲押法院竟裁定10萬交保，檢方昨天抗告，二審高雄高分院今裁定，原裁定撤銷，發回屏東地院。

屏東地院裁定詹男10萬交保，限制住居，屏東地院指出，因當時卷內僅有詹男前案紀錄表，並未檢附，報載「詹男名列高雄市酒（毒）駕及拒測累犯公布名單」相關資料致無從參酌，且詹男所涉前案與本案具體情節不同，難單憑前案紀錄表即認被告有反覆實施同一犯罪之虞。

檢方痛批，難道前案非得撞死人，才能認定有反覆實施之虞？檢方提抗告，詹男在工作中與同事飲酒，可能再因該工作緣故而再犯酒後駕車，認10萬元保證金不足以消弭棄保潛逃風險情況。屏東地院今檢卷將全案送二審抗告法院。

二審高雄高分院裁定，原裁定撤銷，發回屏東地院。屏東地院待法官訂開庭時間，通知詹男開庭。

車禍發生在2日晚間6時51分，詹男無照駕駛黑色休旅車，車上還載著一名友人鍾男，行經里港鄉三和路與騎機車從產業道路駛出蔡女碰撞，蔡女遭撞拖行約50公尺，送醫不治。詹男是酒駕累犯，2024年因酒駕遭判刑且執行完畢，今年6月、7月名列高雄市酒（毒）駕及拒測累犯公布名單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓女大學生2日晚間騎機車外出買晚餐時遇到詹姓男子酒駕開車，蔡女遭撞被推行約50公尺，蔡女送醫不治，機車也嚴重毀損。圖／警方提供

蔡姓女大學生2日晚間騎機車外出買晚餐時遇到詹姓男子（後方手插腰者）酒駕開車，蔡女遭撞被推行約 50公尺，蔡女送醫不治，事故現場。圖／警方提供

事故現場遺留蔡女的安全帽與鞋子。記者劉星君／翻攝