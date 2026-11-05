涉勾結保險員詐車禍險 網紅「矮豆」爸羈押禁見

研杰汽車保養廠涉與汽車材料商勾結，浮報材料費向13家保險公司詐保，12名保險員也淪內鬼，配合放水給付保金，台北地檢署昨天搜索約談34人到案，檢察官卓浚民訊後認研杰負責人孫合甲犯嫌重大、且被告未到案，有勾串滅證之虞，向法院聲羈禁見獲准。

同案約談約孫合甲妻子劉碧霞300萬交保、網紅兒子「矮豆」孫皓倫100萬交保、另名兒子孫皓哲100萬交保、研杰汽車會計曾淑梅50萬交保、續上汽車材料商李文慶20萬交保、江俊緯等保險員各以5至10萬交保。

據了解，孫皓倫坦承部分犯罪事實，但對有些關鍵聲稱不知情，檢方調查他已接班家族修車業，對研杰汽車、材料商與保險公司之間三方關係有相當掌握，認為他涉案甚深，諭知100重保。

孫皓倫是知名汽車修配師傅與社群網紅，以「正能量做工的人」形象在平台上分享汽車維修、保養、鈑金與用車知識，主打雙B名車只要花小錢就能修車，近期還與特定超跑業者合作免費義診，讓網路流量逐漸攀高，不少粉絲稱他「老車救星」，詎料涉詐交保。

孫皓倫向媒體表示，正常流程是要向保險公司申請出險，且讓保險公司到場勘查、核定車輛受損狀況，主要可能產生的誤會，就是在這段過程中，保險公司所認定的價格，跟修車廠所認定的價格，中間是有出入的。

檢調追查，研杰汽車旗下共有曠野、龍門三家維修廠，車禍發生時，保險公司為避免詐保，會指定保養廠找指定材料商叫貨，再依據發票理賠，孫合甲涉與多間汽車材料商勾結，先由保險員到場勘驗車輛，再透過材料商填寫不實維修發票，保險員明知單據不實，卻充當內鬼配合詐保，待保險公司出金時，再將款項分潤給孫合甲，劉碧霞負責管金流，保險員則從中抽佣。

調查局桃園市調查處蒐證多時，發現有新光、華南、新安東京、泰安、旺旺友聯、兆豐、南山、富邦、明台等13家保險公司受害，報請北檢檢察官卓浚民指揮偵辦。

汽修網紅「矮豆」孫皓倫涉詐保交保100萬元。記者陳正興／攝影