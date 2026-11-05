快訊

跌跌不休！這檔再爆2,218萬元違約交割 7券商申報

足球／C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊 親發影片：該交還7號球衣了

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至「4萬點成關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

涉勾結保險員詐車禍險 網紅「矮豆」爸羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業王聖藜／台北即時報導

研杰汽車保養廠涉與汽車材料商勾結，浮報材料費向13家保險公司詐保，12名保險員也淪內鬼，配合放水給付保金，台北地檢署昨天搜索約談34人到案，檢察官卓浚民訊後認研杰負責人孫合甲犯嫌重大、且被告未到案，有勾串滅證之虞，向法院聲羈禁見獲准。

同案約談約孫合甲妻子劉碧霞300萬交保、網紅兒子「矮豆」孫皓倫100萬交保、另名兒子孫皓哲100萬交保、研杰汽車會計曾淑梅50萬交保、續上汽車材料商李文慶20萬交保、江俊緯等保險員各以5至10萬交保。

據了解，孫皓倫坦承部分犯罪事實，但對有些關鍵聲稱不知情，檢方調查他已接班家族修車業，對研杰汽車、材料商與保險公司之間三方關係有相當掌握，認為他涉案甚深，諭知100重保。

孫皓倫是知名汽車修配師傅與社群網紅，以「正能量做工的人」形象在平台上分享汽車維修、保養、鈑金與用車知識，主打雙B名車只要花小錢就能修車，近期還與特定超跑業者合作免費義診，讓網路流量逐漸攀高，不少粉絲稱他「老車救星」，詎料涉詐交保。

孫皓倫向媒體表示，正常流程是要向保險公司申請出險，且讓保險公司到場勘查、核定車輛受損狀況，主要可能產生的誤會，就是在這段過程中，保險公司所認定的價格，跟修車廠所認定的價格，中間是有出入的。

檢調追查，研杰汽車旗下共有曠野、龍門三家維修廠，車禍發生時，保險公司為避免詐保，會指定保養廠找指定材料商叫貨，再依據發票理賠，孫合甲涉與多間汽車材料商勾結，先由保險員到場勘驗車輛，再透過材料商填寫不實維修發票，保險員明知單據不實，卻充當內鬼配合詐保，待保險公司出金時，再將款項分潤給孫合甲，劉碧霞負責管金流，保險員則從中抽佣。

調查局桃園市調查處蒐證多時，發現有新光、華南、新安東京、泰安、旺旺友聯、兆豐、南山、富邦、明台等13家保險公司受害，報請北檢檢察官卓浚民指揮偵辦。

汽修網紅「矮豆」孫皓倫涉詐保交保100萬元。記者陳正興／攝影
汽修網紅「矮豆」孫皓倫涉詐保交保100萬元。記者陳正興／攝影

研杰汽車維修廠負責人孫合甲涉詐保羈押禁見。記者陳正興／攝影
研杰汽車維修廠負責人孫合甲涉詐保羈押禁見。記者陳正興／攝影

保險 網紅 車禍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／涉勾結保險員集體詐保 研杰汽修老闆聲押 網紅「矮豆」百萬交保

滿堂紅案外案…前王道銀行員勾結詐團遭聲押 國泰人壽主任交保

影／滿堂紅辣鍋洗錢查出案外案 前王道銀行員勾結詐團遭搜索約談

蘇震清兒媳藍婉茜涉賄20萬交保發文 屏檢批恐藉自媒體串證與事證不符

相關新聞

台64丟包命案辯論終結！死者父母淚灑法庭 懇請國民法官依殺人罪重判

Bolt司機林宇濬涉嫌在今年1月25日凌晨，於台64快速道路上丟包温姓政大高材生，以致温男慘遭後車輾死。新北地方法院國民法官今辯論終結，當死者父母最後陳述時，兩老均心碎淚灑法庭。溫父表示，自己已是個「靈魂被掏空的父親」、「後半生永遠活在黑暗中」；溫母則細數兒子成長歷程優秀事蹟，泣訴當得知兒子慘死的那一刻「你把我也殺了」，兩老均不願原諒林男，懇請國民法官依殺人罪予以重判。

涉勾結保險員詐車禍險 網紅「矮豆」爸羈押禁見

研杰汽車保養廠涉與汽車材料商勾結，浮報材料費向13家保險公司詐保，12名保險員也淪內鬼，配合放水給付保金，台北地檢署昨天搜索約談34人到案，檢察官卓浚民訊後認研杰負責人孫合甲犯嫌重大、且被告未到案，有勾串滅證之虞，向法院聲羈禁見獲准。

張俊傑涉共諜案傳偷渡出境 高金素梅助理、陳智葟延押禁見2月

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉詐領助理費、協會補助款，被起訴求刑16年卻棄保潛逃，疑於10月底從基隆偷渡出境。台灣高等檢察署另辦張涉共諜案件，聲押高金人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟獲准；由於押期將屆，台灣高等法院今裁定，2人自11月9日起延長羈押禁見2月。

誆「會挖洞的老鼠」賣穿山甲喊價1.2萬 2原民二審拒供來源

新竹縣原住民男子陳豪、趙浩偉2023年上網兜售保育類穿山甲，遇員警偽裝買家遭逮時還出手攻擊，被依涉野生動物保育法、妨害公務等罪起訴。未料，一審認定2人涉野保法部分無罪，僅輕判陳拘役30日；案件上訴二審，台灣高等法院今開庭審理，陳、趙仍不認罪，拒絕供出穿山甲來源為何。

基隆乾泰豐綁圍標貪汙弊案起訴…議員曾紀嚴等6人續押 僅會計交保

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，檢方今天偵結起訴國民黨議員曾紀嚴及4名市府科長等官員及業者共9人。涉案羈押中7人移審法院，今晚法官裁定6人仍有串滅證之虞續押，只有洪姓會計20萬交保，

檢抗告成功！酒駕累犯撞死奔喪女大生10萬交保 原裁定撤銷發回

屏東縣里港鄉20歲蔡姓女大生，2日因爺爺過世返鄉奔喪，當晚外出買晚餐遭25歲詹男酒駕撞死，祖孫同日離世。詹男酒測值高達每公升0.81毫克，且是酒駕累犯，檢方聲押法院竟裁定10萬交保，檢方昨天抗告，二審高雄高分院今裁定，原裁定撤銷，發回屏東地院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。