台64丟包命案辯論終結！死者父母淚灑法庭 懇請國民法官依殺人罪重判

Bolt司機林宇濬涉嫌在今年1月25日凌晨，於台64快速道路上丟包温姓政大高材生，以致温男慘遭後車輾死。新北地方法院國民法官今辯論終結，當死者父母最後陳述時，兩老均心碎淚灑法庭。溫父表示，自己已是個「靈魂被掏空的父親」、「後半生永遠活在黑暗中」；溫母則細數兒子成長歷程優秀事蹟，泣訴當得知兒子慘死的那一刻「你把我也殺了」，兩老均不願原諒林男，懇請國民法官依殺人罪予以重判。

溫家律師以訴訟參與人身分指出，林男並不成立自首，因其第一時間向警方隱瞞自己是駕駛，佯稱只是開車經過的人，後來隨事證浮現才改口辯稱因死者酒醉吵鬧自己要下車，隱瞞是他將死者拖下車丟在台64的事實，多次說謊嚴重影響辦案。

對於犯後態度，溫家律師認為，林男既然知錯就應勇於承擔，而「簡單的承擔就是一個真誠的道歉」，但林男直到全案開庭前的1、2天仍未道歉，直到第3天才願在法庭上道歉。加上期間他不知房產已被溫家假扣押，仍私下企圖賣防脫產，更顯態度惡劣。

白髮蒼蒼的溫父表示，70 歲喪子令他心碎，現在只是個靈魂被掏空的父親，兒子原本1月25日就要退伍，正要開始大好人生，不料竟搭上林男的死亡計程車。當他得知兒子死訊時全身顫抖，見到破碎的遺體時心也跟著死了，從此和妻子問不安穩，後半生難以治癒，整個家庭從此活在黑暗中，自己93歲的老母（死者祖母）至今不知愛孫死訊，讓人情何以堪？

溫母則出示多張死者從小到大得獎、慶生的照片和獎狀，回憶兒子自小多麼優秀，功課好、人緣佳，不幸過世後無論師長、同學、替代役同袍都懷念不已，「我就跟全天下的媽媽一樣，孩子就是我的心頭肉」，對著坐在法庭對面的林男直言，當得知兒子慘死的那一刻「「你把我也殺了！」如今看到林男滿口謊言，自己只能已一個心碎無助的母親身分，懇請合議庭以殺人罪重判林男。

釀出大禍的林男最後表示，自己從小膽子小，案發時若是留在車上或報警可能就沒事，但當下因驚嚇過度，只想盡快離開現場，他從來沒想過要讓死者遭遇任何不幸，只是突然被攻擊嚇到。他不是不願道歉，但自己是個不會表達、講話的人，當得知溫家地址，一度曾想寫信道歉，卻被律師規勸若寫得不好，可能反招家屬反感於是作罷。

因全案將辯結，審判長許博然最後一次詢問，家屬是否願接受林男當庭道歉？仍遭溫家拒絕，公訴檢察官量刑時依遺棄致死罪對林男求刑11年，全案定於明日下午4時宣判。

台64丟包命案今辯論終結，溫姓死者父（左二藍衣者）、母（右一黑衣者）均懇請法官衣殺人罪重判林男。記者蔣永佑／攝影