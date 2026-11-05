張俊傑涉共諜案傳偷渡出境 高金素梅助理、陳智葟延押禁見2月

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉詐領助理費、協會補助款，被起訴求刑16年卻棄保潛逃，疑於10月底從基隆偷渡出境。台灣高等檢察署另辦張涉共諜案件，聲押高金人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟獲准；由於押期將屆，台灣高等法院今裁定，2人自11月9日起延長羈押禁見2月。

台北地檢署日前起訴高金素梅案，指控高金、張俊傑等人以張的長女當作人頭詐領388萬餘元，又在張因健康因素返鄉處理家務，以張當作人頭詐領53萬餘元供張個人使用。

其中，高金國會辦公室主任陳智葟提出申請育嬰留職停薪，但陳仍從事助理工作，高金等人便找楊姓人頭領助理費，使陳向勞保局詐得育嬰留職停薪津貼15萬餘元，被依詐欺取財罪嫌起訴。

此外，林怡君負責處理部落行銷公司業務的人事支出，卻掛名為高金的公費助理。2014年2月起，林公費助理薪資每月調升1萬8500元，為避免外界察覺，2015年10月起透過張俊傑、呂姓助理，改以林母吳女名義申報公費助理，詐取助理酬金54萬5917元。

另一方面，張俊傑涉收受大陸資金在台發展組織，犯罪嫌疑重大，高檢署今年9月8日指揮調查局國家安全維護工作站，通知林怡君、陳智葟訊問，訊後向法院聲押。

高院審酌，依既有卷證資料足認林怡君、陳智葟涉犯國安法為大陸地區操縱及發展組織等罪，犯罪嫌疑重大，且2人涉犯的是最輕本刑5年以上之罪，並有事實足認2人有逃亡、串證及滅證之虞，雙雙裁定羈押禁見2月。