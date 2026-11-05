快訊

拚蔣萬安連任…不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：會以「大局為重」評估

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

張俊傑涉共諜案傳偷渡出境 高金素梅助理、陳智葟延押禁見2月

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉詐領助理費、協會補助款，被起訴求刑16年卻棄保潛逃，疑於10月底從基隆偷渡出境。台灣高等檢察署另辦張涉共諜案件，聲押高金人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟獲准；由於押期將屆，台灣高等法院今裁定，2人自11月9日起延長羈押禁見2月。

台北地檢署日前起訴高金素梅案，指控高金、張俊傑等人以張的長女當作人頭詐領388萬餘元，又在張因健康因素返鄉處理家務，以張當作人頭詐領53萬餘元供張個人使用。

其中，高金國會辦公室主任陳智葟提出申請育嬰留職停薪，但陳仍從事助理工作，高金等人便找楊姓人頭領助理費，使陳向勞保局詐得育嬰留職停薪津貼15萬餘元，被依詐欺取財罪嫌起訴。

此外，林怡君負責處理部落行銷公司業務的人事支出，卻掛名為高金的公費助理。2014年2月起，林公費助理薪資每月調升1萬8500元，為避免外界察覺，2015年10月起透過張俊傑、呂姓助理，改以林母吳女名義申報公費助理，詐取助理酬金54萬5917元。

另一方面，張俊傑涉收受大陸資金在台發展組織，犯罪嫌疑重大，高檢署今年9月8日指揮調查局國家安全維護工作站，通知林怡君、陳智葟訊問，訊後向法院聲押。

高院審酌，依既有卷證資料足認林怡君、陳智葟涉犯國安法為大陸地區操縱及發展組織等罪，犯罪嫌疑重大，且2人涉犯的是最輕本刑5年以上之罪，並有事實足認2人有逃亡、串證及滅證之虞，雙雙裁定羈押禁見2月。

立委高金素梅助理張俊傑涉貪汙、共諜案，9月間棄保潛逃，疑於10月底自基隆正濱漁港偷渡出海。本報系資料照片
立委高金素梅助理張俊傑涉貪汙、共諜案，9月間棄保潛逃，疑於10月底自基隆正濱漁港偷渡出海。本報系資料照片

高金素梅 張俊傑 共諜案 偷渡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

傳張俊傑基隆偷渡出海 漁船船東移送北檢複訊

影／疑助張俊傑偷渡 「滿瑞富6號」船東、船長及印尼漁工移送北檢

張俊傑棄千萬保證金逃亡！鎖定基隆兩漁船涉嫌助他偷渡 比對航跡釐清中

金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

相關新聞

閃兵案開庭！藝人「王子」當庭自爆另找閃兵集團 法官傻眼

新北地方法院開庭審理藝人閃兵案，今天傳喚棒棒堂成員「王子」（本名邱勝翊）、饒舌歌手Finesse’Boy（本名張傑瑞）、IG跑車網紅「邵某」（本名邵凱宏）等檢方第五波起訴的13名役男是否認罪。不料王子雖坦承閃兵，卻當庭自爆並非找閃兵集團首腦陳志明閃兵，而是另有其人，說詞也獲陳當庭證實，讓法官詫異不已直呼「難道醫院外面都是你們這種人（指不法閃兵集團）嗎？」

「卡神」楊蕙如否認詐977萬 批「劣檢栽贓」：我玩股票就賺幾千萬

昔被視為綠營網軍的「卡神」楊蕙如被控利用舉辦2017、2018年WTA女子職業網球賽事詐取補助977萬元；台北地院今開庭，楊女否認犯罪，辯稱辦活動1毛錢沒賺，還賠了1億元，希望法院還她清白。

基隆議員收賄133萬…乾泰豐綁圍標貪汙弊案 含5公務員共起訴9人

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，檢方今天偵結，將國民黨議員曾紀嚴、市府工務處公用事業科長顧勝璿、前中正區長傅俊昇等5名公務員及乾泰豐老闆何沛紳等業者共9人，依涉犯違反貪汙治罪條例、公務員洩漏秘密罪、公務員財產來源不明與違反政府採購法等罪嫌提起公訴。

被徐巧芯指「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」 溫朗東一告再告

國民黨立委徐巧芯受訪指政治評論員溫朗東「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」、「在同梯床上大小便」，溫提告誹謗，檢方處分不起訴，溫聲請再議被駁回，向台北地院聲請准許自訴，法官日前裁定駁回聲請，不得抗告，溫執意抗告再被法院裁定駁回。可抗告。

張俊傑涉共諜案傳偷渡出境 高金素梅助理、陳智葟延押禁見2月

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉詐領助理費、協會補助款，被起訴求刑16年卻棄保潛逃，疑於10月底從基隆偷渡出境。台灣高等檢察署另辦張涉共諜案件，聲押高金人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟獲准；由於押期將屆，台灣高等法院今裁定，2人自11月9日起延長羈押禁見2月。

蘇震清兒媳藍婉茜涉賄20萬交保發文 屏檢批恐藉自媒體串證與事證不符

前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜與其父親，遭檢方偵辦涉假借宗親會名義辦餐會賄選，檢方本月三日聲押父女，法官裁定兩人均20萬元交保。藍婉茜今發文澄清未做違法事證等語。屏東地檢署怒批，藍的發文有假借自媒體公然串證，影響未到案關係人，檢方在羈押庭時，已向法院力陳此案特殊情況，如今貼文果然證明檢方所述為真，晦暗風險已然成真。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。