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假借退旅費名義涉現金買票 彰化里長參選人遭起訴
彰化市張姓里長參選人涉嫌假借退還旅費，以300元現金向多名志工買票遭羈押禁見。彰檢表示，今天偵結起訴移審後，法院裁定10萬元交保，此為年底選舉彰檢偵結首件現金買票案。
彰化地方檢察署發布新聞稿表示，日前接獲檢舉，指彰化縣彰化市張姓里長參選人有買票行為，由檢察官指揮法務部調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局彰化分局調取相關資料，10月5日通知被告張男及相關志工到庭說明後，認張男涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，向彰化地方法院聲押禁見獲准。
彰化地檢署指出，張姓里長參選人為求當選，於8月30日辦理社區發展協會志工參訪活動期間，假借退還旅費名義，以新台幣300元現金向有投票權的25名志工買票，要求支持他競選里長。
經檢察官訊問相關志工後，已有18名志工自動繳回300元賄款，交由警方查扣，彰化地檢署並向法院聲請依法宣告沒收。
彰檢提及，對每項賄選情資均秉持「查察無死角、究責無期限、執法無上限」態度，積極深入蒐證，呼籲民眾共同守護乾淨民主選風。
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